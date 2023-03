Britiske medier: Kjørende Haaland sett med mobil i hånden

Flere britiske medier skriver at Erling Braut Haaland (22) brukte mobilen samtidig som han kjørte bil i Manchester.

MOBILBRUK: Erling Braut Haaland, her med en iPhone i hånden, før han reiste hjem fra den norske landslagssamlingen på Marbella forrige uke.

28.03.2023 10:28 Oppdatert 28.03.2023 10:41

Videoen flere britiske medier omtaler er av Erling Braut Haaland fra 15. mars – dagen etter Manchester Citys 7–0-seier over RB Leipzig i Champions League.

Haaland scoret historiske fem mål i den kampen, og på videoen skal han ha kjørt bil på veien i nærheten av Etihad Stadium i Manchester.

På videoen, som er publisert av The Sun, kan man se at Haaland holdt rattet med den høyre hånden. Samtidig gikk blikket ned mot mobilen i den venstre hånden.

Daily Mail og Daily Express skriver at man i Storbritannia risikerer å få seks prikker på førerkortet i tillegg til en bot på 200 pund – tilsvarende omtrent 2500 kroner – hvis man blir tatt i mobilbruk mens man kjører bil.

Dersom hendelsen skjer mindre enn to år etter at man har tatt førerkortet kan det også bli inndratt.

– Å holde mobilen mens man kjører er farlig. For noen som er så effektive med å score, er dette definitivt et selvmål, sier en talsperson i den britiske trafikkorganisasjonen AA til The Sun.

Ifølge avisen kjørte Haaland en Rolls-Royce til en verdi av 3,8 millioner kroner.

Haaland meldte forrige uke forfall til den pågående landslagssamlingen grunnet skade. Det er fortsatt usikkert om han rekker lørdagens storkamp i Premier League mot Liverpool.