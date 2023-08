Bekreftet: Roméo Lavia klar for Chelsea

Den belgiske 19-åringen Roméo Lavia har signert en kontrakt med Chelsea. Midtbaneankeret kommer fra Southampton.

TIL CHELSEA: Roméo Lavia. Her i juli.

Publisert: 18.08.2023 11:04

Overgangen bekreftes i mediekanalene til Chelsea.

Ifølge flere medier, deriblant SkySports og The Athletic har den belgiske unggutten hatt tilbud fra både Chelsea og Liverpool.

Til tross for at Liverpool skal ha fått et bud på 60 millioner pund, som tilsvarer 800 millioner kroner, skal Lavia ha ønsket seg til Chelsea.

Her scoret Lavia mot nettopp Chelsea sist sesong:

De nevnte mediene skriver at overgangssummen skal ligge på rundt 665 millioner kroner.

Midtbaneankeret ble hentet til Southampton fra Manchester City forrige sommer. Belgieren spilte 29 kamper i Premier League forrige sesong og scoret ett mål, da Southampton rykket ned til mesterskapsserien.

Lavia blir Chelseas nyeste tilskudd i troppen. Nylig vant også blåtrøyene dragkampen mot Liverpool om signaturen til Moisés Caicedo fra Brighton.

Chelsea spilte 1–1 mot Liverpool i ligaåpningen sist helg: