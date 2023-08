Frustrert Arteta etter Arsenals blytunge slutt: – Må forsvare målet med livet som innsats

LONDON (VG) (Arsenal – Fulham 2–2) London-derbyet ble en emosjonell berg og dalbane for Martin Ødegaard (24) og Arsenal. Da de fleste trodde laget hadde sikret seieren etter noen elleville minutter, kom en enorm kalddusj like før full tid.

Publisert: 26.08.2023 17:58

For hjemmepublikummet og Arsenal-spillerne trodde nesten ikke det de så da Fulhams João Palhinha i det 87. minutt ekspederte en corner rett i lengste hjørne.

Den sene scoringen sørget for 2–2 på Emirates Stadium og ellevill jubel blant supporterne i den ene bortesvingen, mens resten av stadion ikke trodde det de så.

– Du må forsvare det målet med livet som innsats. Du kan ikke slippe inn, spesielt etter alt det arbeidet vi hadde lagt ned. Vi skulle scoret fem, seks, syv mål, sier Arsenal-manager Mikel Arteta på pressekonferansen etter kampen.

Han var rett og slett svært skuffet over at laget rotet bort tre poeng i sluttminuttene.

For selv om det startet horribelt, med en feilpasning og baklengsmål allerede etter ett minutt, snudde laget kampen og ledet 2–1 i det 72. minutt.

De siste snaue ti minuttene pluss tillegg var de i tillegg en mann mer på banen. Men de klarte ikke ri seieren i land.

– Slike prestasjoner på hjemmebane var det som kostet Arsenal tittelen forrige sesong. Det er en skuffelse de må lære av, sier tidligere Arsenal-spiller Martin Keown hos BBC.

For selv med ni lange tilleggsminutter, klarte ikke Arsenal å svare på utligningen.

Dermed har høytflygende Arsenal – etter det som har vært en prikkfri start på sesongen – beina godt plantet nede på jorden igjen.

At Arteta ble minnet på at laget hans så langt ikke har tapt et London-derby, brydde han seg fint lite om lørdag kveld.

– Jeg tenker ikke på det. Jeg er skuffet over at vi ikke vant. Med alt det vi skapte, så er det utrolig. Men vi må se på oss selv. Og det er det positive. Fordi vi ga bort to veldig enkle mål og i boksen skulle vi gjort mye mer ut av det vi skapte, sier Arsenal-manageren.

Se alle Ødegaards involveringer fra kampen her:

Allerede i kampprogrammet advarte Ødegaard i sin kapteinsspalte om dagens motstander. At de hadde vært vanskelige å slå på samme sted og omtrent samme tid sist sesong.

Nordmannen skulle få veldig rett, selv om Arsenal kan takke seg selv for det som ble en marerittstart.

Dommeren hadde knapt blåst i gang førsteomgang da ballen lå i mål bak en forfjamset Arsenal-keeper Aaron Ramsdale.

Bukayo Saka leverte fra seg en stygg støttepasning, Fulhams Andreas Pereira takket og bukket, og plukket opp ballen på 25 meter. Han tittet raskt opp og plasserte ballen i mål bak Ramsdale som sto på halvdistanse.

Ødegaard gikk sporenstreks bort til Saka, ba ham åpenbart legge av seg feilen, mens manager Mikel Arteta tittet ned i gresset og trodde nesten ikke det han så.

Men Arsenal hevet seg etter sjokkstarten.

Laget skapte noen enorme sjanser i løpet av den første omgangen. Men i tur og orden misset Kai Havertz, Gabriel Martinelli og Saka.

Den andre omgangen fortsatte der den første slapp.

Arsenal-dominansen var total. Og til slutt fikk Ødegaard & co. uttelling i løpet av tre drømmeminutter.

Først da Fábio Vieira i bakken i Fulhams 16-meter. Dommeren brukte ikke lang tid på å tenke, blåste straffe, en straffe som Bukayo Saka satte kontant i mål.

Bare to minutter senere gikk Emirates-publikummet av hengslene da Eddie Nketiah ekspederte et knallhardt Vieira-innlegg i mål bak Fulhams keeper.

Da Calvin Bassey fikk det røde kortet i det 82. minuttet trodde de fleste kampen var kjørt.

Men João Palhinha ville det ikke slik.