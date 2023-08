Alfie Haaland advarte – så ble sønnen servert av Foden gang på gang

MANCHESTER (VG) Erling Braut Haaland (23) må klare seg uten favorittservitør Kevin De Bruyne (32) det neste halvåret. Da passer det bra at Phil Foden (23) har funnet frem hovmesterantrekket.

TETT SAMARBEID: Mellom Phil Foden og Erling Braut Haaland, her avbildet under en treningskamp i Manchester Citys sesongoppkjøring.





Publisert: 20.08.2023 10:27

– Han har en utrolig evne til å bevege seg, vende opp mellom motstanderens midtbane og forsvar, før han angriper mot mål. Han er en av de beste jeg har sett noen gang gjøre det, sier Pep Guardiola etter en sterk 1–0-seier, der Haaland bommet og bommet, mot Newcastle lørdag kveld.

City-manageren fortsatte:

– Phil vet nøyaktig hvor målet står, han trenger ikke to-tre berøringer før han går på mål.

Fodens prestasjoner i toppoppgjøret mot en av Citys tittelrivaler må ha gledet dem som har vært bekymret for hvem som skal dekke tomrommet etter Kevin De Bruyne.

Belgieren er helt sentral i de lyseblås offensiv. Sist sesong hadde han blant annet målgivende på 13 av Haalands 52 scoringer. Det er hvert fjerde mål …

Men De Bruyne gikk av med skade i den første ligakampen mot Burnley. Det skulle vise seg å være alvorlig. Denne uken måtte han operere og Guardiola fortalte at City-stjernen kan være ute til februar.

FØLGER SØNNEN TETT: Alfie Haaland, her avbildet under en kamp sist sesong.

Alfie Haaland deltok på Viaplays sending på indre bane fra Etihad Stadium lørdag.

Det var før Foden briljerte i en mer sentral posisjon enn tidligere, leverte en lekker assist, og ifølge statistikktjenesten Opta skapte syv sjanser på egenhånd i åpent spill.

Han ble spurt hva for eksempel De Bruyne-skaden gjør med sønnens arbeidsforhold på banen.

– Det er selvfølgelig tøffere. Men sånn er det i fotballen, sier pappa Haaland, før han nevner at også Riyad Mahrez og Ilkay Gündogan har forsvunnet til henholdsvis den saudiarabiske ligaen og Barcelona.

– Og nå er De Bruyne ute med skade. Det er store omskiftninger fremover på laget for Erling. Han vil merke det. Men alle må gjennom det og så får andre sjansen. Og frem må de og på hjemmebane blir de drevet frem av publikum. Så litt vanskeligere blir det, men de er nødt til å takle det, sier fotballpappaen.

Grafikk: Sofascore.com

Den engelske fotballjuvelen var riktignok ikke den Pep Guardiola ga mest tillit i viktige kamper sist sesong.

Foden startet hverken FA cup- eller Champions League-finalen. Han startet også på benken i ti av de 32 Premier League-kampene han var involvert i sist sesong.

– Jeg skal ikke lyve… Det er vanskelig, sier Foden selv etter kampen om hvordan det er å slå seg inn i Citys førsteellever.

– Manageren har pratet litt med meg og fortalt at jeg må fortsette å være tålmodig, at jeg trener bra, jobber hardt, og at jeg da får muligheter. Nå lever jeg opp til det og jeg er veldig fornøyd.

PS: Neste oppgave for Haaland og Manchester City er mot Sheffield United på bortebane søndag 27. august.