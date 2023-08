Nok en 1. divisjonskamp utsatt

Kampen mellom Hødd og Sandnes Ulf er utsatt på grunn av et kansellert fly.

Publisert: 09.08.2023

Hødd og Sandnes Ulf skulle i utgangspunktet spilt kamp i Obos-ligaen onsdag klokken 18, men kampen må utsettes som følge av et kansellert fly.

– Grunnet det kansellerte flyet hadde vi ikke kommet oss til Hødd før sent i kveld, og klubbene og NFF diskuterte først mulighetene for å spille i morgen, noe som ikke er optimalt for noen av klubbene i et tett kampprogram, sier Sandnes Ulfs daglige leder Øystein Elvestad til klubbens nettside.

Tidligere denne uken ble det bekreftet at kampen Sogndal–Kristiansund også utsettes på grunn av ekstremværet «Hans».