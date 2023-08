Nekter å svare om spissduellen: – Et luksusproblem

WELLINGTON (VG) Landslagssjef Hege Riise erkjenner at hun får en del å tenke på om Ada Hegerberg blir kampklar mot Japan. Siste steg er kampforberedende trening fredag, før valget blir tatt.

LUKSUSPROBLEM: Landslagssjef Hege Riise møtte pressen fredag. Et av temaene er hva hun velger å gjøre med Ada Hegerberg og Sophie Román Haug. Vis mer

Det er ti dager siden Ada Hegerberg gikk inn i garderoben like før kampen mot Sveits, som hun opprinnelig skulle starte.

Årsaken var en kjenning i lysken, og den har vært hovedgrunnen til at Hegerberg ikke deltatt felles med laget den siste tiden, men for det meste fulgt treningsplanen til fysisk trener Gunvor Halmøy.

På torsdagens trening var Hegerberg med på deler av økten, og skal vi tro landslagssjefen – ga det positive svar.

– Hegerberg har fulgt en opptrappingsplan fra medisinsk. Hun responderte bra på trening i går, og nå skal vi ha en økt til i dag, før vi tar stilling til om hun kan spille, sier Riise til VG.

I Hegerbergs fravær har Sophie Román Haug glitret. Mot Filippinene scoret hun hat trick.

– Gir det deg hodebry med tanke på hvem du skal velge av de to?

– Nå må vi se hvordan Hegerberg responderer på økten, og finne ut om hun skal starte eller komme inn. Det blir to ulike scenarioer, men vi vet at vi har to gode spisser, og det er et luksusproblem, sier Riise.

– Om Hegerberg melder seg kampklar, vil det være mulig å starte med begge to?

– Du får laget i morgen, en time før, sier Riise og ler.

HEMMELIGHETSFULL: Landslagssjef Hege Riise holder kortene tett til brystet før lørdagens kamp mot Japan. Vis mer

NRK påpeker at fredagens trening er av det rolige slaget, og dermed har ikke Hegerberg hatt noen intensive økter på over ti dager.

– Målet er å få henne kampklar, og så blir det å se hvor kampklar hun blir. Om det blir 90 minutter eller hvordan den planen er, må vi ta stilling til i kveld når vi får vite hvordan hun responderer på dagens økt, sier Riise.

– Ser du på det som et sjansespill, spør NRK:

– Vi skal i hvert fall ikke ta noen sjanser. Det skal vi ikke. Så har vi medisinske møter hver kveld, og det blir også i kveld, og da tar vi en endelig avgjørelse rundt det, sier Riise.

På fredagens pressekonferanse stilte også midtbanespiller Vilde Bøe Risa og førstekeeper Aurora Mikalsen.

De har latt seg inspirere av hvordan Japan har opptrådt i gruppespillet. De vant sin gruppe med en målforskjell på 11–0, mot lag som Spania, Costa Rica og Zambia.

– Japan har spilt bra fra kamp én og de har ordentlig vist hvilket nivå de er på. Det er et fantastisk lag med gode spillere. Og pasningsspillet er imponerende. Det er et bra lag som kommer til å bli en stor utfordring for oss, sier Riisa.

Mikalsen følger opp:

– Det blir en veldig, veldig tøff utfordring. Men samtidig har vi forberedt oss godt og vi har stor tro inn mot denne kampen, sier hun.