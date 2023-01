Arsenal-kjenner etter forvandling: – Nesten så du ikke kan tro det

Gleden over Arsenals comeback på toppen av Premier League beskrives som «nesten ubegripelig» av Amy Lawrence. Sammen med The Times-kollega Gary Jacob gir reporteren Martin Ødegaard (24) en stor del av æren for suksessen.

LYKKELIG LEDER: Arsenal opplever klubbens største suksess på nesten 20 år med Martin Ødegaard som kaptein.

– Man trodde at denne tiden var forbi. Jeg snakker hver dag med supportere og personer som er involvert i Arsenal. Ingen klarer å unngå å tenke på det som skjer. Folk føler en glede, stolthet og tilhørighet som nesten er ubegripelig. Og Martin er en viktig del av det, forteller Lawrence til VG.

Hun gikk på sin første Arsenal-kamp som fem år gammel supporter. Rundt 45 år senere rapporterer Lawrence om klubben for anerkjente The Athletic. Hun mener relasjonen mellom manager Mikel Arteta og kaptein Martin Ødegaard har vært uvurderlig for storlagets utvikling.

– Martin «klikket» med Arteta fra dag én, sier hun.

HENTET ØDEGAARD: Sommeren 2021 fikk Mikel Arteta signert drammenseren på en permanent kontrakt fra Real Madrid, etter at han var på lån halvåret i forveien.

Arteta var fortsatt en fersk manager som forsøkte å overføre ideene sine til laget da Ødegaard ble hentet til klubben på lån i januar 2021, før drammenseren signerte på en permanent kontrakt et halvt år senere.

– I Martin fikk Arteta en spiller som bare forsto alt han ville umiddelbart, mener Lawrence.

Arsenal-kjenneren forteller om opplevelsen av en overraskende kjemi mellom de to.

– Fra det første sekundet Arteta begynte å snakke om Martin, var det så tydelig at han elsket ham. Han var så positiv at det var en «wow»-følelse for oss som hørte på. Arteta var så imponert. Jeg tror han så noe i Martin som fortalte ham at: «Dette er min fyr.» Martin har vist seg ansvaret verdig. Det er en perfekt match mellom Martin, Arteta og klubben. Noen ganger er det bare sånn.

The Times-reporter Gary Jacob mener Arsenals trener og kaptein på mange måter er identiske.

– Martin speiler nesten Arteta. Martin har karakter. Han gir aldri opp. Han er villig til å gjøre drittjobben samtidig som han skinner offensivt. Alle tingene han er villig til å gjøre når han ikke har ballen, er det som gir ham så stor respekt, forteller Jacob til VG.

– Martins innflytelse har vokst på og utenfor banen. Denne sesongen har det vært noen eksepsjonelle kamper hvor Martin har endret alt. Mot West Ham var de på vei til å tape til pause, men så var han kolossal etter hvilen. Han jobbet beinhardt og styrte alt. Dette er hans beste periode i klubben.

STJERNE: Martin Ødegaard er på vei mot ligatittelen i England sammen med lagkameratene Granit Xhaka og Gabriel Martinelli.

Etter at mannskapet døpt «De Uslåelige» vant Premier League i 2004, med Thierry Henry, Dennis Bergkamp og manager Arsène Wenger som ledestjerner, startet Arsenal på en periode med mange trøstesløse resultater. Fra 2017 til 2022 fikk nedturen et klimaks med seks strake sesonger utenfor topp fire i serien.

Plasseringene 5–6–5-8–8–5 satte ytterligere fyr på en illsint supporterskare. Videoer hvor supportere æreskjelte spillere, trenere og ledere i klubben på «Arsenal Fan TV» etter tap, fikk millioner av visninger. I studioer satt fotballpersonligheter og nærmest radbrekket klubben.

I 2018 var Wengers tid i klubben over. 22 år som trener for laget ble avsluttet med en skuffende 6. plass. Inn kom Unai Emery, men spanjolen ble en fiasko. Etter et vikariat fra Fredrik Ljungberg fikk Arteta muligheten til å gjenreise klubben med en kontrakt i desember 2019.

Det holdt på å ende katastrofalt også for den tidligere Pep Guardiola-assistenten. Arteta kom med en klar visjon etter å ha gått i lære i Manchester City, men den uerfarne manageren ble sagt å være nær ved å få sparken da laget åpnet 2020/2021-sesongen med syv tap på 12 kamper.

Ikke siden 1974 hadde resultatene vært verre. Men spanjolen overlevde, til tross for 8. plass på tabellen i både 2020 og 2021.

Da forrige sesong begynte med tre strake tap, så det mørkt ut igjen for Arteta, men plutselig begynte laget å vinne kamper. Etter en grufull august, vant Arsenal alt i september. En 5. plass i mai var likevel ikke godt nok. Ikke for Arsenal. Ikke for klubbens supportere som tørstet etter tidligere suksess.

Men denne sesongen har tilsynelatende alt endret seg.

Laget faller ikke sammen i storkamper lenger. Laget har ikke superstjerner som skaper uro. Laget er ikke uinspirert eller demotivert.

– Arsenal «peaker» noe voldsomt, og Martin har kanskje vært den beste spilleren av dem alle. Det meste fungerer for dem, sier landslagssjef Ståle Solbakken til VG.

Arsenal er igjen blitt en harmonisk seiersmaskin. 16 av 19 matcher er vunnet. Bare én er tapt. Med full pott mot nedrykkstruede Everton neste helg, kan Artetas mannskap lede med åtte poeng på Erling Braut Haalands Manchester City.

– Det er så kort tid siden alle var fortvilte, fulle av sinne og uten håp. Det føles som å bli forelsket igjen nå. Det er nesten så du ikke kan tro det, forteller Lawrence.

– Alle følelsene er nå så positive. Det er ekstraordinært. Du klarer ikke å finne en eneste kritisk person på stadion. Samtidig vet ingen hvor lenge det vil vare. Alle er klar over dette monsteret som heter Manchester City og hva de er kapable til.

Med 18 kamper igjen av sesongen er det flere grunner som taler for Arsenals første ligatittel på 19 år. Storklubber som Tottenham, Liverpool, Chelsea og Manchester United er alle beseiret i individuelle oppgjør. Det gir selvtillit, vitner om moral og høy kvalitet.

Defensivt er det bare Newcastle (11) som har sluppet inn færre mål enn Arsenal (16). Offensivt er det bare City (53) som har scoret flere enn rødtrøyenes 45 nettkjenninger.

Sentralt i banen løper, roper, dribler og leder Ødegaard laget. Han er toppscorer med åtte mål og har i tillegg fem assist. Kapteinen fra Drammen ble hentet for å være en del av gjenreisningen av klubben, og har innfridd alle forventninger.

– Fansen bør nyte det. De bør være glad. De bør feire. Så bør vi som lag være ydmyke og fortsette å forbedre oss. Vi må kjempe hver dag, uttalte Ødegaard etter scoringen sin i 2–0-seieren over Tottenham for halvannen uke siden.

På fredag møter 24-åringen to år yngre Haaland til kamp om nok en tittel. I FA-cupens 4. runde på Etihad Stadium i Manchester møtes Norges to beste spillere til duell. Avspark er klokken 21.00. Matchen vises på Viaplay.