To år under Solbakken: – Vi har en del å jobbe med

ULLEVAAL STADION (VG) 3. desember markerte to år med Ståle Solbakken som landslagssjef. Perioden kvalifiserer ikke til mer enn terningkast fire ifølge tidligere landslagsspiller.

VIKTIG: Erling Braut Haaland (t.v.) er en viktig nøkkel for at Norge og Ståle Solbakken skal kvalifisere seg til et mesterskap i fotball.

– Det er en fin landslagssjef, vi må bare fortsette å ta steg, så får vi håpe at vi kan klare å komme til et mesterskap; det som er målet, sa Norges forsvarskjempe Leo Skiri Østigård til VG etter at Norge hadde spilt 1–1 hjemme mot Finland i november.

En kamp som også markerte den siste kampen i løpet av Ståle Solbakkens to første år som landslagssjef.

Men Østigård måtte understreke:

– Vi har en del å jobbe med fortsatt.

– Synes du at dere har en identitet nå?

– Ja ... vi prøver å ha en måte å spille på. Det er noe vi må utvikle enda bedre – det er en viktig jobb.

OGSÅ VIKTIG: Norge kvalifiserer seg ikke kun med godt angrepsspill. Forsvarsspillere som Leo Skiri Østigård må stå frem. Han scoret på en dødball mot Irland i Norges nest siste kamp i 2022.

Norge har fremdeles ikke kvalifisert seg til et mesterskap siden de var med i europamesterskapet i 2000. Tyskland-EM i 2024 er det store målet for Solbakkens Norge.

Under Solbakkens ledelse har det blitt 12 seire, fem uavgjort og fem tap. Norge har i løpet av disse to årene møtt en motstander med en gjennomsnittlig FIFA-ranking FIFA-rankingEn rangering av FIFA (det internasjonale fotballforbundet) over verdens beste landslag, som oppdateres jevnlig. På herresiden er Norge ranket som nummer 42. Det betyr at Norge er ansett som det 42. beste landet i fotball på herresiden per FIFA-rankingen. på 68.

Sammenlignet med hans to forgjengere – under deres to første år – ser det slik ut:

Per-Mathias Høgmo: Seks seire, seks uavgjort og ni tap mot motstandere med en gjennomsnittlig FIFA-ranking på 54,8.

Lars Lagerbäck: 11 seire, tre uavgjort og fem tap mot motstandere med en gjennomsnittlig FIFA-ranking på 57,1.

De loddrette tallene indikerer FIFA-rankingen, mens de vannrette tallene (1–24) indikerer for antall måneder under toårsperioden til de tre managerne.

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen gir Ståle Solbakken terningkast fire for de to første årene.

– Han fikk en trøblete start med covid. Men det har blitt veldig mye bedre, på en del kritiske punkter. Forsvarsspillet har blitt veldig mye bedre, og han har fått frem en del ledertyper, sier Gulbrandsen med 183 landskamper til VG.

– Hva skal til for å få terningkast seks?

– Når han kvalifiserer seg til et mesterskap, er det greit sekser med én gang, sier hun og legger til:

– Jeg ser at trenertemaet – de gjør grep underveis i kampene som gjør at det blir bedre i kampene de spiller. Det er ting jeg har savnet hos de andre trenerne.

VG spurte Alexander Sørloth om han var enig i terningkastet.

– Ja. Det blir vel ikke noe høyere med mindre vi kvalifiserer oss til mesterskap. Det sier seg selv, så satser vi på høyere terning etter neste kvalifisering.

Solbakken sa før Finland-kampen at landslaget er i en jevn fremgang.

– Det året her har vist at vi for første gang siden 2014 kan slå nasjoner som er mye høyere enn oss på rankingen i 2x Sverige og Serbia.

– Vi må samtidig si at vi må ha de beste spillerne klare sannsynligvis i større deler av kvaliken enn det vi hadde forrige gang, fortsetter han.

Landslagssjefen henviser til da Norges store stjerne Erling Braut Haaland gikk glipp av de fire siste kampene i kvalifiseringen til VM i Qatar på grunn av skade.

Norges første kamp i kvalifiseringen til EM 2024 er borte mot Spania 25. mars.