TIL-profilens kontrakt går ut om tre dager: Dette er det eneste Gamst vet om egen fotballfremtid

Morten Gamst Pedersen og en håndfull andre TIL-spillere deltok, som de gjør hvert år, i cageball-turneringen i Tromsø Sport & Eventsenter i Storgata. Ikledd TIL-treniningsskjorte var 38-åringen i godt humør da iTromsø tok en prat med han etter en av kampene i turneringen.

– Vi spiller cageball hvert eneste år og leker og koser oss. Sigurd (Grønli, journ.anm.) har fått et opprykk til laget vårt, men han er enda i startfasen. Forhåpentlig kan han ta over laget til slutt, sier Gamst Pedersen med et smil.