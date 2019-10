– Jeg kan ikke komme på at det har blitt spilt kamper seinere enn dette, sier Rune Pedersen i Norges Fotballforbund.

Den tidligere toppdommeren jobber i dag som seksjonsleder for arrangement og turneringsadministrasjon, og ser det samme som alle andre. Start ligger per nå an til kvalifisering til Eliteserien. De kampene er berammet ganske nære jul.