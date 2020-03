Idrettslag får stadig klager. Ber foreldre i Kristiansand ta ansvar

– Dette er ting som vi har vært ute og stoppet lenge. Vi har kontaktet alle våre trenere og sendt ut oppfordring til foreldrene. Foreldrene må ta ansvar. Det er fremdeles for mange som ikke tar dette på alvor, sier Totto Dahlum, daglig leder i Våg.

Koronakrisen betyr unntakstilstand også for idrettslagene som har lagt ned all aktivitet for å unngå smitte. Alle kommunale baner i Kristiansand er stengt for aktivitet, men fortsatt er det mange som møtes for å spille fotball sammen og trosser myndighetenes oppfordringer.