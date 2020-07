Aftenpostens tabelltips: 2020 er året for historisk Vålerenga-gull

Gullet kan fort «komme hem» til Bergen, og LSK Kvinner kan gjerne fortsette sin utrolige tittelrekke. Aftenposten tror likevel at gulljubelen kommer i Oslo øst.

Vi tror dette er årets mestere i Toppserien. MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Det er aldri enkelt å spå utfallet av en sesong før en eneste ball er sparket. I 2020 virker det vanskeligere enn noen gang.

Fra midten av mars ble det full stopp i treningene til alle lagene i Toppserien. Treningskamper var iallfall ikke lov. Hvem som taklet pandemien best, er ikke lett å si.

Lagene har bare fått spilt et par-tre treningskamper nå på tampen. Mange spillere har byttet beite, noen stiller også med ny trener.

Her er Aftenpostens tabelltips, i det som er spådd å bli den jevneste utgaven av Toppserien på lang tid:

«Vi tar pokalen hjem», sa Klanen under cupfinalen i fjor. Det skjedde ikke, men Aftenposten tror det skjer i år. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

1. Vålerenga

Det ble bare nesten for de blå i fjor, med sølv i både serie og cup. Finalen i sistnevnte turnering endte i et pinlig 1–5-tap for dobbeltmesterne fra Lillestrøm. Vi tror Vålerenga rister av seg ydmykelsen og slår knallhardt tilbake i år.

Laget er forsterket. Spesielt med storscorer Synne Jensen, men også Sigrid Heier Hansen og Ingibjörg Sigurðardóttir vil bidra mye. Den danske landslagsbacken Janni Thomsen er også ny.

Synne Jensen og Ajara Njoya er en fryktinngytende duo foran. Marie Dølvik Markussen og Celin Ildhusøy bør også bidra til svært underholdende angrepsspill.

Sherida Spitse er ligaens beste spiller og utgjør en god midtbane med nevnte Hansen og Dejana Stefanovic.

Isabell Herlovsen er tilbake i klubben, men har ikke vært med i oppkjøringen. Det er høyst usikkert om veteranen spiller denne sesongen.

Det største usikkerhetsmomentet er om den nye dansken på trenerbenken, Jack Majgaard Jensen, får det nye systemet og stilen til å sitte raskt nok.

Vi tror det. Slår tipset til, kan Vålerenga feire sitt første seriegull på kvinnesiden.

Sandvikens Kennya Cordner med beviset på at hun ble Toppseriens toppscorer i fjor. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

2. Sandviken

På Brann Stadion synger de hvert år at «gullet skal hem». Teksten har utvilsomt en selvironisk undertone, men på Stemmemyren nord for sentrum kan bergenserne synge det i fullt alvor denne sommeren og høsten.

Sandviken har den fordelen at de har samme trener som forrige sesong, samtidig som de har styrket en allerede sterk spillerstall.

Spesielt Vilde Hasund som kom fra Lyn, er spennende, samtidig som Malin Skulstad Sunde, Guro Bergsvand og Oda Bogstad alle later til å være fornuftige investeringer.

Maria Brochmann og Kennya Cordner bør sørge for mange mål også i år. Ingrid Marie Spord, Ingrid Ryland og Lisa Naalsund er kvalitet, dekningen i stallen ser også ut til å være veldig god.

Laget avsluttet imidlertid ikke særlig imponerende forrige sesong. Under sterk tvil setter vi Sandviken på sølvplass og ikke helt øverst.

LSK Kvinners foreløpig siste gulljubel, etter cupfinalen i fjor. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

3. LSK Kvinner

Det føles risikabelt å tippe mesterne de seks (!) siste sesongene på bronseplass. Hege Riise har siden hun tok over foran 2017-sesongen, imponert stort, spesielt med hvordan hun har innprentet stil og kultur uavhengig av hvor mange stjerner som har stemplet ut fra LSK-hallen. Erstatterne ender ofte opp som landslagsspillere og utenlandsproffer.

Det er imidlertid umulig å ignorere vinterens eksodus, hvor landslagsspillere som Ingrid Moe Wold, Anja Sønstevold, Therese Sessy Åsland, Synne Skinnes Hansen, Elise Thorsnes og Cecilie Fiskerstrand har sagt takk for seg.

Nå er riktignok kvalitet hentet inn, spesielt i Nora Eide Lie og Andrea Wilmann. Det spørs likevel om det er nok.

Emilie Haavi (ny kaptein) og Ina Gausdal er med videre og er bunnsolide. Heidi Ellingsen er klar etter skade og skal fylle tomrommet etter Ingrid Syrstad Engen. VM-spiller Emilie Nautnes har ikke spilt i sesongoppkjøringen, og nyervervelsen Justine Vanhaevermaet er skadet fra start.

Emilie Woldvik, Malin Brenn og Sophie Haug er dessuten en sterk, lokal og ung trio, som allerede har mye erfaring fra øverste nivå. Nå må de virkelig stå frem hvis det skal bli nytt gull.

Emilie Bragstad kan endelig spille i Rosenborgs svarte og hvite drakt. MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

4. Rosenborg

Trondheims-Ørn har byttet til svart og hvitt, og Trøndelags flaggskip har endelig et topplag på kvinnesiden.

Klubbemblemet er imidlertid ingen garanti for mål eller poeng, og en stund så det litt skummelt ut før «debutsesongen» til den tradisjonsrike klubben i ny drakt.

Landslagsduoen Kristine Minde (klar 1. august) og Lisa-Marie Utland er imidlertid imponerende forsterkninger.

Celine Nergård var fjorårets toppscorer i 1. divisjon. Nå får hun prøve seg på øverste nivå. Da i tillegg Julie Blakstad ble klar få dager før seriestarten, ser det plutselig veldig spennende ut. Hun er regnet som et av landets aller største talenter og var veldig god for seriejumbo Fart i fjor.

Malin Sunde etterlot seg et tomrom da hun dro til Sandviken, mens rutinerte Julie Adserø har lagt opp. Langtidsskadene på Maiken Bakke og Elen Melhus kom meget ubeleilig.

Kristine Nøstmo er kanskje ligaens beste keeper, og Emilie Bragstad kan fort slå ut i full blomst på midtbanen.

Elise Thorsnes er en av Toppseriens klart største profiler. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

5. Avaldsnes

Det er ikke enkelt å skille lagene på øvre halvdel, og Avaldsnes kan fort ta medalje. Vi tror imidlertid ikke det holder helt inn.

På Karmøy er det som vanlig en del utskiftninger. Elise Thorsnes er en soleklar forsterkning og vil bidra med mange mål.

Det blir også spennende å se hva Andrea Norheim kan gjøre i Toppserien, etter flere år i utlandet. De australske landslagsspillerne Clare Polkinghorne og Katrina Gorry er dessuten på vei, men duoen har slitt med innreisetillatelsen på grunn av koronaregelverket.

Det er også store forventninger til 19-åringen Olaug Tvedten.

Fjorårets femteplass var bedre enn tipsene, til tross for et noe sterkere lag tror vi at de ender på samme plass i år.

Landslagssjef Martin Sjögren har store forventninger til Klepps Elisabeth Terland. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

6. Klepp

Sølv og bronse de to siste årene, da er det kanskje for strengt å sette jærbuene helt nede på sjetteplass.

De har tross alt en av seriens mest spennende spillere i Elisabeth Terland. Får hun sitt definitive gjennombrudd i år (syv mål på ti kamper i fjor), så kan det bli riktig så bra.

Sammen med Tameka Yallop utgjør hun et fryktet angrep. Sistnevnte er imidlertid i hjemlandet New Zealand, og det er usikkert når hun er tilbake. Hege Hansen er spilleklar etter fødsel.

Marthine Østenstad og Tuva Hansen er bunnsolide i midtforsvaret. Det gjenstår å se hvor stort savnet etter veteran Gry Tofte Ims blir, samt hvordan Nick Loftus lykkes med opprykket fra assistent til hovedtrener.

Nykommeren Aleksandra Sikora har nesten 80 landskamper for Polen, mens Nikki Stanton kommer med mye erfaring fra øverste nivå i Australia og USA.

De kan bidra til å gjøre dette tipset til skamme.

Hvor mye Røa-jubel blir det i år? MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

7. Røa

Sarah Suphellen er hentet fra Lillestrøm og er solid. Hun har imidlertid ikke spilt på over ett år på grunn av en kneskade. Trønderen blir neppe klar til seriestart. Katrine Jørgensen og Kamilla Aabel blir dermed ekstra viktige i forsvaret, hvor også Mathilde Harviken kom inn på tampen.

Linn Huseby har flyttet vestover fra Lyn og blir viktig. Oline Brekke Fuglem og Hanna Terry er også nye.

Toppscorer Synne Jensen blir virkelig savnet, det samme blir midtbanesjef Justine Vanhaevermaet (til LSK).

Geir Norby har ledet laget i 15 år. Det siste seriegullet kom i 2011, forrige medaljeplassering var i 2015. I år tror vi at det ender et godt stykke ned på tabellen.

Rikke Nygard fikk landslagsdebuten i mars. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

8. Arna-Bjørnar

Rikke Nygard er lagets store profil. 20-åringen er i Martin Sjögrens landslagstropp og må stå frem på bergensernes midtbane i år. Der spiller også Thea Bjelde, som det er store forventninger til.

Meryll Abrahamsen (fra LSK Kvinner) ser ut som den klareste forsterkningen. Oda Bogstad, Elise Stenevik og Andrea Willmann ut er tunge tap.

Stallen ser noe tynn ut, men uavgjort mot både Avaldsnes og Sandviken i oppkjøringen er solid. Hentet Camilla Ervik like før overgangsvinduet stengte. Det vakte oppsikt lokalt, i og med at hun nylig trappet ned hos byrival Sandviken og fikk kontrakten der terminert.

Noor Eckhoff og Kolbotn må trolig kjempe for å unngå nedrykk i år. MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

9. Kolbotn

Gikk fra 5.-plass i 2018 til 8.-plass i fjor. Vi tror de rykker enda et hakk lavere i år og blir laget som må ut i kvalik for å unngå nedrykk.

Isabell Herlovsen, Sigrid Heier Hansen og Nora Eide Lie har forsvunnet i vinter. Det kommer på toppen av at Karina Sævik og Aurora Mikalsen dro til PSG og Manchester United sist sommer.

Noor Eckhoff er en viktig forsterkning. Synne Sofie Christiansen, Nikola Orgill, Siri Ervik og Johanne Fridlund er også nye. Det gjenstår å se om det er godt nok til å unngå nedrykksstrid for laget hvor Aleksander Olsen er ny som hovedtrener.

Camilla Linberg blir viktig for Lyn i år. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

10. Lyn

Endte tredje sist i fjor og reddet plassen i kvaliken. I år er serien krympet fra 12 til ti lag, og vi tror Lyn må betale prisen for det.

Det hjelper ikke at nøkkelspillerne Vilde Hasund, Noor Eckhoff og tvillingene Camilla og Linn Huseby har byttet klubb. Klubbveteranen Maren Thoresen spiller også for et annet lag enn Lyn for første gang i karrieren.

Et like hardt slag er det at Runa Lillegård mister hele sesongen med skade. Mimmi Löfwenius er på utlån til LSK, noe som virker noe merkelig.

Julie Aune Jorde og Cathinka Tandberg er nye på dette nivået og utvilsomt lovende, men de spiller fortsatt på J16-landslaget. Keeper Kirvil Odden kommer med sårt tiltrengt rutine til et svært ungt lag.

Camilla Linberg og Joanna Aalstad Bækkelund blir viktige, men det holder neppe til å berge plassen.

