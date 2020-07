Haaland peker på spesielt én grunn til at gullet glapp

Erling Braut Haaland antyder at vinnerviljen sviktet da Bayern München la Borussia Dortmund bak seg i gullduellen i tysk Bundesliga denne sesongen.

Erling Braut Haaland vil ha mer vilje. Jens Meyer/AP Photo / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

I et intervju med den tyske storavisen Bild tirsdag snakker den norske måltyven om hva som mangler for at hans nye arbeidsgiver skal sikre seg et etterlengtet seriemesterskap.

– Den store viljen til å vinne hver eneste kamp – den trenger vi, sier Haaland i intervjuet som er gjengitt av blant andre sport.de.

I kjølvannet av 0-4-smellen mot Hoffenheim i serieavslutningen sist helg sa Dortmund-keeper Roman Bürki til Sky at hans eget lag tilsynelatende ville mindre enn motstanderne.

– Roman tar absolutt ikke feil hvis han kritiserte holdningen vår i kampen mot Hoffenheim, sier Haaland.

Var i posisjon

Da den tyske fotballsesongen ble satt på en ufrivillig pause i mars som følge av koronaviruset, hadde Dortmund kun fire poeng opp til ligaleder Bayern.

Haaland og lagkameratene var i angrepsposisjon, men sakket i stedet akterut da kampaktiviteten ble gjenopptatt gjennom mai og juni.

Også det mange omtalte som «seriefinalen» mot Bayern endte med tap. Til slutt skilte det 13 poeng mellom seriemesterne fra München og sølvvinnerne i Dortmund.

Haaland er klar på at han ikke er fornøyd med å vinne sølv år etter år.

– Dortmund er en stor klubb med potensial til å vinne titler, sier han og legger til at fansen fortjener et trofé.

Månedens spiller

Nå må han og lagkameratene se mot neste sesong for å innfri det målet. Onsdag ble det kjent at det planlegges for sesongstart 11. eller 18. september.

Haaland er for øvrig seriemester i Østerrike denne sesongen. Han spilte nok for Salzburg før overgangen til Dortmund til å bli det. I Tyskland har han scoret 11 mål på 15 kamper for Dortmund.

Tidligere denne uken ble han stemt fram av fansen til månedens spiller for juni.