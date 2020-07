Klopp vil forlate Liverpool når kontrakten går ut i 2024

Jürgen Klopp har gjort stor suksess som Liverpool-trener, men når hans nåværende kontrakt går ut har tyskeren lyst til å ta et friår.

Jürgen Klopp har hatt eventyrlig suksess i Liverpool. Nylig førte han klubben til sitt første seriemesterskap siden 1990. Phil Noble / X01988

Heldigvis for Liverpool-fansen signerte den populære tyske treneren i desember en kontrakt med Merseyside-laget som strekker seg ut 2023-24-sesongen.

Men i et intervju med SWR Sport, gjengitt av blant annet Daily Mirror, meddeler Klopp at han har tenkt å ta en pause på ett år dersom han etter all sannsynlighet får bli i Liverpool ut kontrakten.

Planlegger friår

Klopps plan er at om fire år, etter ni år totalt som Liverpool-trener, ønsker han å «ikke gjøre noe i ett år».

Men etter sin planlagte pause fra fotballen er ikke den tyske treneren sikker på hvor eller om han kommer til å være trener.

– Kanskje en klubb, et landslag eller ikke noe i det hele tatt. Om fem år kan verden se veldig annerledes ut, sier Klopp.

I 2019 ledet Klopp Liverpool til Champions League-triumf i Madrid. KAI PFAFFENBACH / X00446

Ønsker spesiell feiring

Men først ønsker treneren å fortsette å vinne titler med Liverpool. Etter å ha vunnet Champions League for ett år siden, ble klubbens første seriegull siden 1990 sikret i slutten av juni.

Premier League-tittelen måtte de vente ekstra lenge på etter oppholdet i fotballen grunnet koronapandemien. Koronaviruset setter også en stopper for en offisiell feiring med det første, men når situasjonen tillater det forteller Klopp at han ønsker å feire på en storslått måte.

– Vi kommer til å prøve å feire tittelen på en spesiell måte. Vil ønsker å feire livet. Folk kan nå planlegge lenger slik at de kan være der. Kanskje vi kan lage noe ut av det som aldri har skjedd før.

