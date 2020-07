Har fått kontraktstilbud fra TUIL: Disse klubbene kriger om signaturen hans

Lars Henrik Andreassen (29) er i dialog med en håndfull klubber, blant annet flere lag fra Oslo.

For en uke siden skrev iTromsø at Lars Henrik Andreassen høyst sannsynlig hadde spilt sin siste TUIL-kamp, siden kontrakten hans går ut 31. juli og mye tydet på at den ikke kom til å bli forlenget.