Norsk stortalent imponerer Tore André Flo: – Han viser spennende ting

Bryan Fiabema (17) kan ha en stor fremtid foran seg, mener den tidligere norske landslagsspilleren Tore André Flo.

Bryan Fiabema (17) har allerede fått sin debut for Chelseas U18-lag. Tore André Flo er trener i klubben. NTB Scanpix / Tobias Stein Eilertsen

Det var tidligere denne uken at 17-åringens nye klubb, Chelsea, opplyste om at unggutten fra Tromsø hadde signert en ny og forbedret kontrakt.

Fiabema kom til klubben så sent som februar i år, og hadde allerede kontrakt til 2023, men rakk å imponere såpass at han fikk en bedre kontrakt med samme varighet.

Tore André Flo, den tidligere landslagsspissen, er tilknyttet Chelsea, og har lagt merke til den tidligere Tromsø-spilleren.

– Jeg synes det er spennende og veldig kjekt med en fra Norge som gjør det bra, det synes jeg, sier Flo, som også var innom Tromsø tidlig i karrieren.

Bryan Fiabema har gjort sakene sine bra i Chelsea, og er blitt belønnet med en ny kontrakt. Her trener han på skudd sammen med Jonas Johansen i TIL. Ronald Johansen

Gode rapporter

Han mener kontraktforlengelsen er et tegn på at Fiabema har gjort det bra i den korte tiden han rakk å være med Chelseas U23-lag før koronaviruset stengte akademiet, og avsluttet sesongen.

– Han har gjort det ganske så bra. Jeg har ikke sett kjempemasse selv, men rapportene har vært gode. Og det at han har fått ny kontrakt beviser at han har gjort det veldig bra. Det har han også gjort av det jeg har sett, sier Flo.

Fiabema får også en gode skussmål av den tidligere toppspissen.

– Jeg synes han er ganske så driblesterk og rask, også har han et bra avslutningsrepertoar. Han viser spennende ting, forklarer Flo.

Tore André Flo på en pressekonferanse med Chelsea i fjor høst. Even Lübeck / NTB scanpix

Stengte akademiet

Koronaviruset sørget for at Chelseas akademi ble stengt, og det er fortsatt ikke åpnet. Tore André Flo håper unggutta snart kan ta turen tilbake på anlegget.

– Vi har ikke kunnet vært der på tre måneder. Sånt sett stopper det opp for muligheten for å se på han (Fiabema) på akademiet. Men nå begynner det å nærme seg. Vi tar inn de eldste gruppene først. Vi håper om et par uker at vi kan være i full gang, sier Flo.

Det er ikke bestemt ennå når sesongen vil begynne for de unge og lovende, men de siste rapportene tyder på at det tidligst blir i september.

– Vi har gitt dem et treningsprogram som de skal gjøre på egen hånd, men det blir aldri helt det samme. Men det er en stund til serie og sånn begynner. Vi vil starte smått og fornuftig, så kjører vi mer på inn mot sesongen. Det blir uansett ikke noen skikkelige kamper før september, sier Flo.

Fiabema har strenge regler fra klubbhold om ikke å la seg intervjue med mindre det gis en skriftlig tillatelse fra klubben. Han har dermed ikke kunnet uttale seg om kontraktsforlengelsen.

