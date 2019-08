– Vi hadde en bra taktikk sist. Petar (Stojanovic) fikk hjelp av flere sånn at vi nesten hele tiden hadde to spillere på Adegbenro. Men vi må passe oss sånn at vi ikke glemmer de andre spillerne også, sier Dinamo-trener Nenad Bjelica.

Samuel Adegbenro gjorde til tider den første kampen veldig ubehagelig for Dinamos høyreback Petar Stojanovic og nigerianeren ble kåret til banens beste av Adresseavisen.