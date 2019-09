Azar Karadas (38) vil gjerne spille i Brann også i 2020, men det er uvisst om klubben gir ham et kontraktstilbud. Derfor har superveteranen følere ute også utenfor Stadion. Karadas er nysgjerrig på treneryrket og sier at det kan være jobber for ham der ute.

– Det ligger ting på bordet fra fotballmarkedet som kan tyde på at det finnes interesse for meg også på trenersiden, sier Karadas.