For fire serierundar sidan så det ganske så svart ut for Hødd. Då hadde dei tapt fem kampar på rad og var ikkje langt unna nedrykksstreken. No er dei i motsett situasjon og har vunne fire strake kampar.

– Det positive er at vi i den tunge perioden har hatt ok kontinuitet i laguttak, samt stått på prinsippa og laguttaket. Det har vi får igjen for, meiner Nyland.