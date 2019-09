Kai Erik Steen brukte en time i dommergarderoben før han kom ut for å snakke med media om straffesparket han ikke ga til AaFK. Da hadde han fått tenkt seg nøye om og vurdert straffesituasjonen flere ganger.

– Vurderingen min der og da er så enkel som at jeg ser ikke noen dytt i ryggen eller kontakt i beina. Han går ned og for meg ser det ut som at han går ned veldig lett, og det er sånn jeg vurderer den live. Så har jeg sett bildene på nytt, og fremdeles mener jeg han går ned noe lett, men det er ingen tvil om at det er kontakt på venstrefoten til angrepsspilleren der. Jeg hadde kommet best ut av å blåst et straffespark, sier Steen til Sunnmørsposten.