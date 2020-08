Wolverhamptons endeløse sesong fortsetter – slo ut Elabdellaoui og Olympiakos

Raúl Jiménez avgjorde.

Raúl Jiménez scoret kampens enste mål. MOLLY DARLINGTON / X07092

Wolverhampton – Olympiakos 1–0 (2–1 sammenlagt)

Wolverhamptons sesong har vart i 378 dager, og laget akter ikke å ta ferie ennå. Etter 1-0-seier over Olympiakos venter Sevilla i europaligaens kvartfinale.

For «Ulvene» startet sesongen 25. juli i fjor med 2–0 over Crusaders i 2. kvalifiseringsrunde til Europaligaen. Torsdag hadde den vart i ett år og 12 dager. Nå er det klart at den varer minst fem dager til.

Dette er første gang på 48 år at Wolverhampton når en kvartfinale i Europa, skriver Europa League på sin offisielle Twitter-konto.

Laget scoret tidlig mot den greske seriemesteren og sto senere imot et til dels voldsomt press på vei mot 2-1-seier sammenlagt. Laget fikk også hjelp fra VAR-dommerne da Olympiakos fikk ballen i mål.

Tirsdag er det kvartfinale mot Sevilla i Duisburg, den engelske klubbens 59. kamp for sesongen.

Wolverhampton fikk en gavestart da Olympiakos-keeper Bobby Allain dummet seg ut før det var spilt åtte minutter. Etter en dårlig berøring tapte han en spurtduell med hjemmelagets spiss Daniel Podence, som forfulgte ballen utover mot siden, og dyttet ham deretter over ende. Raúl Jiménez ventet ut keeper og plasserte straffesparket i det ledige hjørnet.

Det mexicanerens 10. scoring i turneringen, og lagets tidligste mål i maratonsesongen.

Etter et kvarter rotet Allain igjen ved et hjørnespark, og ballen havnet i nettet, men scoringen ble annullert for angrep på keeper.

Omar Elabdellaoui måtte innse at det ble nederlag i Europaligaen. MOLLY DARLINGTON / X07092

VAR-drama

I det 29. minutt jublet Olympiakos for utligning etter at Mady Camara skjøt i mål, men etter flere minutters finstudier i VAR-rommet ble målet annullert fordi man kom til at Youssef El Arabis skulder var noen millimeter offside da Omar Elabdellaoui spilte ham frem på høyresiden.

El Arabi spilte oppskriftsmessig skrått ut i feltet, og Camaras skudd endret retning på Willy Boly før Conor Cody gjorde et mislykket forsøk på å stoppe det med hånden på streken.

Olympiakos svelget skuffelsen og fortsatte å legge Wolves-målet under press, men Jimenez satte mot i hjemmelaget med en frekk rabona fra distanse som i det 43. minutt duppet rett over mål.

Gjestene fortsatte å trykke gulltrøyene tilbake i 2. omgang, og Elabdellaoui serverte El Arabi et flott innlegg i det 55. minutt, men spissen greide ikke å avslutte ordentlig.

Presset

Utover i den andre omgangen presset Olympiakos veldig og kom til mange store muligheter, men uten å få ballen i mål. Rui Patrício i Wolves-målet sto for noen gode redninger, men det gjorde også ulykkesfuglen Allain da Podence og Jota hadde hver sin sjanse til å punktere kampen etter fæle balltap hos gjestene.

Elabdellaoui og hans lagkamerater gjorde det de kunne for å score utligningsmålet som ville gitt ekstraomganger. På overtid hadde nordmannen en suser i nettveggen, men vertene holdt unna og forlenget sesongen.

Basel tok seg også videre torsdag kveld. Fabian Frei ordnet 1–0 hjemme mot Eintracht Frankfurt. Sveitserne forsvarte 3-0-ledelsen fra bortekampen i mars og møter Sjakhtar Donetsk i kvartfinale.

England har to lag videre, Danmark, Italia, Spania, Sveits, Tyskland og Ukraina ett hver.

