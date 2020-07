Slik svarer Melland om sitt ansvar for AaFKs dårlige tabellsituasjon

Bjørn Erik Melland har ansvaret for det sportslige i AaFK. Han trodde at klubben var bedre rustet for sesongen 2020.

Den sportslige lederen har hovedansvaret for spillerlogistikken og er overordnet trener Lars Bohinen.