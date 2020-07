DIREKTE: Rosenborg i trøbbel

Stølås er igjen servitør. Rosenborg kommer på den, men må gi fra seg et hjørnespark. Da er det bare for Stølås å gjøre seg klar igjen.

Sandvik kaster ballen i beina til Wadji, som kan sette fart. Dessverre for vertene sklir han igjen, og Rosenborg kan ta over.

Fartsfylt omgang fra Haugesund, der hjemmelaget leder etter målet til Sandberg på straffe. Ledelsen er fortjent, men det kunne fort stått 1-1 da Konradsen fikk muligheten like før pause. Satser på like god underholdning i de siste 45 minuttene.

Hjørnespark til FK Haugesund. Stølås slår den over alle, og dommer blåser for pause.

God mulighet for Rosenborg! Gjestene holder trøkket oppe etter frisparket, og ballen faller til Åsen på 17-18 meter. Han klinker til, men Stølås får en tå på den så den går over.

Åsen lemper ballen over til Trondsen, som prøver å slå inn på volley. Høyt over alt og ut til femmeter.

Wadji entrer banen igjen. Viktig for Haugesund at han ikke måtte kaste inn håndkleet der.

