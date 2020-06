Bolkan Nordli om perlescoringen: – Så at keeperen sto langt ute

AaFKs eliteseriedebutant scoret et drømmemål fra 40 meter mot Molde. Men det var rivalene fra Romsdal som kunne juble til slutt.

Simen Bolkan Nordli jubler etter å ha utlignet til 1–1. Da så det lyst ut for AaFK. Svein Ove Ekornesvåg

9 minutter siden

Aalesund – Molde 1–4

Rett før vi rundet halvtimen av dagens kamp mellom rivalene AaFK og Molde kom kampens høydepunkt. Simen Bolkan Nordli snappet til seg ballen litt inne på bortelagets banehalvdel, og på direkten satt han ballen over Moldes digre keeper Andreas Linde og i mål.

En fantastisk scoring av Bolkan Nordlie, som kom til AaFK fra HamKam før denne sesongen.

– Jeg så at keeper sto langt ute. Jeg ville gå for scoring, og det var deilig å se at den gikk inn, sier Bolkan Nordlie.

Scoringen utlignet Moldes tidlige ledelse, og AaFK virket å være i støtet. De oransje brukte fysikk og kløkt, og skapte flere farligheter foran nevnte Linde i Molde-målet.

– Jeg synes vi er ganske mye bedre enn Molde i denne perioden. Vi er gode i førstepresset, skaper sjanser og skaffer oss også et straffespark, sier Bolkan Nordli som var toneangivende for AaFK i denne gode perioden i sin offensive rolle til venstre i Bohinens 3–4–3-formasjon.

Se den elleville scoringen i høydepunktene nedenfor:

Straffebom

Dessverre for AaFK, satte vanligvis så sikre Niklas Castro straffesparket høyt over mål.

– Fryktelig skuffende. Jeg kjenner at jeg tråkker ned gresset nært ballen i tilløpet, slik at ballen flytter seg litt og jeg treffer litt feil. Dermed går ballen over mål, sier en betuttet Castro, som mener at AaFK hadde taket på Molde i første omgang.

– Vi har de litt på gaffelen, og er det beste laget, før de får det drittmålet rett før pause, sier fjorårets toppscorer i AaFK.

Overtidsmål

Molde gikk opp til 1–2 ved Etzaz Hussain på overtid av førsteomgang på en corner, etter store protester fra AaFK-spillerne.

– Jeg mener Leke James holder Daniel fast med begge hendene i forkant av scoringen. Vi skulle hatt frispark, men det er det lite å gjøre noe med nå, sier Castro.

Rett etter pause scoret Molde igjen, og da gikk litt av luften ut av AaFK, som til slutt slapp inn fire mål på omtrent like mange sjanser.

– Vi var ikke helt på topp bakover i dag. Vi slipper inn for enkle mål, og da går litt av piffen ut av oss utover andre omgang, erkjenner Castro.

Både Castro og Bolkan Nordli er opptatt av at AaFK tross alt møtte en meget god motstander og at de må ta med seg det positive de viste i første omgang til neste kamp borte mot Kristiansund til helga.

– Det er deilig å være i gang. Vi fikk vist litt av det vi kan mot et godt lag, men samtidig fikk vi også se hvor hardt straffet vi blir i eliteserien når vi ikke er helt på topp. Så får vi prøve å slå tilbake mot Kristiansund, sier Bolkan Nordli.