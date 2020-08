Rosenborg raknet i sluttminuttene: Slapp med skrekken mot bunnlaget

Rosenborg vant 3–2 borte mot Røa. Men de tre poengene satt langt inne.

Julie Blakstad var nok en gang sentral for Rosenborg. Ole Martin Wold

Nå nettopp

Røa - Rosenborg 2–3

Røas Linn Huseby bommet nemlig på straffe like før slutt da Rosenborg slo Røa 3-2 i kvinnenes eliteserie i fotball onsdag kveld.

Rosenborgs Emilie Bragstad fikk rødt kort for fellingen som førte til straffesparket i det 89. minutt. Hun holdt Hanna Terry, og straffesparket var klart nok. Dessverre for bunnlaget bommet Linn Huseby sin andre straffe for kvelden, og da ble det seier for trønderne.

Slet lenge

Det tok 69 minutter før Rosenborg var i føringen for første gang i kampen. 18 år gamle Julie Blakstad scoret sitt sjette mål på ni kamper da hun kom alene med keeper og satte ballen lekkert og enkelt til høyre. Cesilie Andreassen var nest sist på ballen før formspilleren Blakstad markerte seg på ny.

Sju minutter senere var det klar for 3-1 til Rosenborg. Denne gangen var det Elin Åhgren Sørum som scoret etter pasning fra Lisa-Marie Utland.

Røa ble hakket for små da Rosenborg skrudde opp tempoet. Likevel reduserte de til 2-3 noen minutter før slutt. Det skjedde på et direkte frispark fra like utenfor 16-meteren av Katrine Winnem Jørgensen, og med litt hell kunne Røa også ha sikret seg 3-3 og ett poeng om det ikke hadde blitt straffebom på slutten.

I starten av kampen var det jevnt mellom motstanderne, og det var Røa som kom best i gang.

16 minutter var spilt da dommer Sarah Fatemeh Zangeneh pekte på straffemerket etter det som virket som holding i feltet.

Røa tok ledelsen

Linn Huseby var sikker fra 11-metersmerket i sitt første forsøk for kvelden. Hun sendte RBK-keeper Rugile Maria Rulyte den ene veien og ballen den andre til 1-0-ledelse for Oslo-klubben.

Kvarteret senere kom utligningen til 1-1, og det kom ut av ingenting. Røas Sarah Alexandra Suphellen var uheldig da hun satte ballen i eget nett i et forsøk på å fiske ballen ut av føttene på Rosenborgs toppscorer Marit Clausen.

Rosenborg sto kun med to poeng på de to siste kampene etter uavgjort mot både Vålerenga og valdsnes, men tre nye poeng mot Røa sørget for at de holder seg inne i tetkampen.

