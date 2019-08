Tirsdag formiddag ble Aidan Barlow presentert som ny TIL-spiller på lån ut sesongen fra Manchester United etter at han ankom Tromsø mandag kveld. En time etter at pressekonferansen var over, deltok 19-åringen på sin første TIL-trening.

I strålende Tromsø-vær viste den offensive midtbanespilleren fram sine tekniske ballferdigheter. England-talentet fikk også vist fram skuddfoten da han banket ballen i nettmaskene midtveis i spilløkten.