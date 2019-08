Dette sparket forandret verden. På samme sted kan RBK skape historie

ZAGREB: Stekende hete slo mot Rosenborg-spillerne da charterflyet fra Trondheim landet tirsdag ettermiddag. Det er ventet 25 000 tilskuere på Maksimir-stadionet i Zagreb onsdag kveld. Det er på denne slitne, litt gammeldagse arenaen, uten tak og med åpne hjørner, Rosenborg møter Dinamo Zagreb i den første av to kamper som avgjør om det blir Champions League-spill på Lerkendal i høst.

Stedet hvor RBK igjen kan skape et nytt gyllent øyeblikk ligger på historisk grunn. For 29 år siden var arenaen åsted for en av de mest dramatiske hendelsene i europeisk fotball.