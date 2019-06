To av disse Molde-spillerne vil hevne seg på Aalesund

Mang en moldenser har nok forsøkt å fortrenge det som skjedde på Ullevaal den famøse novemberkvelden for ti år siden. Det gjelder også i aller høyeste grad Molde-spillerne Mattias Moström og Vegard Forren. De to er de eneste gjenværende fra cupfinale-laget, som fortsatt er i klubben. Begge to startet finalen, og spilte hele kampen. Midtstopper Forren var også straffeeksekutør i straffesparkkonkurransen Amund Skiri til slutt avgjorde for AaFK.

– Det jeg husker best fra finalen er at jeg satte straffa mi, sier Vegard Forren til Romsdals Budstikke, før han fortsetter: – Nei da, det er ikke akkurat gode minner når jeg hører Aalesund og cup i samme setning. Man glemmer ikke sånne opplevelser. Det var litt av en kamp, hvor det var mye fram og tilbake. Rødt kort, ekstraomganger og straffespark. Vi fikk vel 2–1 i første ekstraomgang, og etter det gikk det fryktelig sakte. Vi var også en mann mer, men det var litt den type kamp hvor man følte at det var litt stang ut.