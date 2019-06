SR-Bank Arena (Aftenbladet): Sju scoringer, rødt kort, tidvis festfotball og i perioder veldig labert er konklusjonen etter at Viking banket Stabæk 5–2 i onsdagens åttendedelsfinale i cupen.

Det viktigste er uansett at Viking er videre i cupen og klar for kvartfinalene som spilles etter sommerferien. Vinner Viking de to neste cupkampene, spiller de cupfinalen på Ullevaal 8. desember.