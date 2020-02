Sportslig leder i AaFK, Bjørn Erik Melland, bekrefter at duoen, som denne uken har vært på prøvespill i klubben, er med i troppen mot Brann, men at ingenting er konkludert ellers rundt dem. Trener Lars Bohinen er klar på hva han ønsker å se av de to spillerne.

– Jeg håper at de svarer til de forventningene vi har til dem. Jeg håper at de viser seg fram, tar initiativ, er aktive og er med og bidrar, samtidig som at de har forstått litt hva vi driver med, sier Bohinen til Sunnmørsposten.