Haaland herjet i gigantoppgjøret: – Hva i alle dager er det vi er vitne til?

BORUSSIA DORTMUND - PARIS SAINT-GERMAIN 2–1

Haaland scoret to mål i sin Champions League-debut for Dortmund, og sørget for at laget hans slo Paris Saint-Germain 2–1 hjemme i tirsdagens gigantoppgjør.

LEON KUEGELER / Reuters

Dermed har 19-åringen fra Bryne sikret det tyske storlaget et godt utgangspunkt foran returoppgjøret i åttedelsfinalen om tre uker.

– Det har ikke gått helt opp for meg. Hvis jeg skal sette ord på det, så er det veldig kjekt. Sånn er det med litt jærsk drivkraft, da kommer du veldig langt, sa Erling Braut Haaland til Viasat etter kampen.

Han la til:

– I morgen tidlig har jeg nullstilt. Da er det fokus på neste kamp, så enkelt er det.

– Eventyret har ingen ende

Etter en målløs førsteomgang, ble det mer fart i kampens andre akt.

Haaland sendte Dortmund i ledelsen i det 69. minutt, og nordmannen var selv involvert i forspillet i det vakre angrepet som ga 1-0. Han møtte et oppspill fra Emre Can og la igjen ballen til innbytter Giovanni Reyna. Via Jadon Sancho havnet ballen hos Achraf Hakimi, som la inn fra høyresiden.

Raphael Guerreiros skudd traff Haaland, som var på riktig side av offsidegrensen og reagerte lynhurtig da han nådde ballen først og banket den opp i nettaket.

– Han scorer i sin Champions League-debut for Dortmund. Det er helt sykt. Dette eventyret har ingen ende, utbrøt Viasat-kommentator Roar Stokke.

– Alle skudd på mål er mulige returer. Én mann reagerer raskere enn alle andre på banen. Han er norsk. Og heter Erling Braut Haaland. Den scoringen er god som noen, supplerte kommentator Lars Tjærnås.

Haaland satte seg ned og lot som han mediterte da målet ble feiret.

Michael Probst / AP

Vakker Haaland-scoring

Gjestene utlignet til 1–1 da superstjernene Kylian Mbappé og Neymar samarbeidet om et bortemål som fortsatt kan vise seg å bli utslagsgivende etter returkampen i Paris.

Men PSG hadde ikke balanse i regnskapet særlig lenge. Kun to minutter etter gjestenes utligning, banket Haaland inn vinnermålet.

Nok en gang satte Borussia Dortmund tempo framover etter en ballerobring, og Reyna sendte ballen til nordmannen. Fra 18 meter skjøt oksen fra Jæren med strak vrist, og ballen føk inn i krysset bak keeper Keylor Navas.

– Hva i alle dager er det vi er vitne til? For et eventyr! Han fillerister verdensstjerner, utbrøt Viasat-kommentator Lars Tjærnås da Haaland satte sitt andre mål for dagen.

Denne gang la Haaland seg ned så lang han er - mens han ble omfavnet av lagkamerater og hyllet av hjemmelagets «gule vegg».

– Jeg tenkte bare på å «dryla» til. Jeg drylte den i mål, så det var fint det, sa Haaland til Viasat.

Michael Probst / AP / AP

Stolpetreff

Et Borussia Dortmund som scoret 24 mål på sine seks første kamper i 2020 (ni av dem signert Haaland) hadde dermed scoret like mange mål på PSG som den franske klubben slapp inn i hele gruppespillet, der blant annet Real Madrid var motstander.

PSG ga ikke opp, og Neymar var en stolpetreff fra 2-2, men hjemmeseieren var fortjent.

Haaland har dermed notert seg for vanvittige ti mål i Champions League - åtte av dem for Salzburg.