Start vil se på muligheten for alkoholsalg på Sør Arena. Men ordføreren er skeptisk.

– Her på Sør Arena har det vært servering av alkohol på VIP-en siden åpningen i 2007. Jeg syns det er veldig positivt at vi nå kan se på muligheten for å ikke lenger ha et skille mellom dem og vanlige supportere, sier arbeidende styreleder i Start En Drøm AS Christopher Langeland til VG.

Onsdag kunne avisen fortelle at Norges Fotballforbund åpner for alkoholservering på norske fotballarenaer. Forbudet mot alkohol på arenaen blir opphevet, mens forbudet mot alkohol på tribunen fortsetter.

Det gir Start muligheten til å søke om å selge alkohol også til dem som ikke har VIP-plasser. Det ønsker klubben å benytte seg av.

– Se på hvordan vi kan løse dette

– Slik jeg tolker den nye endringen, må vi gå i dialog med kommunen som da eventuelt skal se på skjenkebevilling. Vi kommer selvfølgelig til å se på hvordan vi kan løse dette i rammer som gjør at vi kan ta vare på alle supporterne som vil komme og se på Start, sier Langeland til VG.

Han har ikke besvart vår henvendelse torsdag.

Jan Oddvar Skisland (Ap) er ordfører i Kristiansand. Han stiller seg skeptisk til utvidet alkoholservering på Sør Arena.

Skeptisk ordfører

– Vanskelig vurdering. Dette er åpenbart en potensiell inntektskilde for Start, men i utgangspunktet er jeg skeptisk til å ha alkoholservering på idrettsarenaer med barn og unge til stede, sier Skisland til Fædrelandsvennen.

– Hvorfor er du skeptisk til det?

– Det går for det første på at det ikke er greit for da vet vi at det vil være noen som blir mer beruset enn de bør være. Vi har en god tradisjon i Norge på at vi ikke blander alkohol og idrett. Det er lett at det oppstår uheldige situasjoner mellom barn og voksne. Jeg er klar over at det skal være kontrollerte former, men det er ikke lett i sånne sammenhenger med mye folk, sier Skisland.

Den tidligere KrF-politikeren og Start-sjefen skjønner at det ligger en potensiell inntektskilde for Start i dette, men sier han i utgangspunktet vil stemme imot hvis dette tas opp politisk.

– I dag serveres det allerede til VIP-gjester. Bør ikke da også alle andre få tilgang?

– Det er selvfølgelig et godt spørsmål, men i utgangspunktet er det vel ikke normalt med barn og unge til stede i et VIP-området. Så kan du si at vanlige restauranter ikke stenger alkoholserveringen fordi barn og unge er der, men dette er en annen type arena. Idretten har også vært tydelig selv på at man ikke skal blande idrett og alkohol og jeg tenker vi skal respektere det, sier Skisland.

Stian Storbukås, gruppeleder for Frp i Kristiansand, er ikke enig med Skisland.

– Vi har ingen problemer med dette. Det får være opp til Start å bestemme om de vil gi dette tilbudet til besøkende, sier han.

– Du ser ingen problemer med å servere alkohol på et idrettsarrangement?

– Jeg gjør ikke det. Normal regler for orden og oppførsel vil ligge der selv om folk får ta seg en pils. Dette er ikke noe kontroversielt tema i vårt parti, sier Storbukås.

Lars Petter Aasheim, fagansvarlig jurist ved skjenkebevillingen i Kristiansand kommune, sier han ikke kan ta en vurdering før de har fått en søknad fra Start. Skjenkebevillingens behandling vil bestemme om saken må opp politisk eller ikke. Skisland mener en så betent sak mest sannsynlig må opp til politisk behandling.