Solbakken og FCK med nok en ligatittel etter derbythriller

Serietittelen er den 13. i den danske hovedstadsklubbens 27 år lange historien. Solbakken, som for lengst har sikret seg legendestatus i København, har stått bak åtte av dem.

Søndagens seier gjør at Gustav Wikheim og Midtjylland ikke lenger kan ta igjen Solbakkens menn når det gjenstår tre runder. Midtjylland ble seriemester forrige sesong.

Rasmus Falk ble matchvinner da han pirket inn pasningen til Peter Ankersen i mål etter en drøy times spill.

Fakta: Ståle Solbakken Alder: 51 år (født 27. februar 1968) Klubber som spiller: Grue (1984-89), HamKam (1989-94), Lillestrøm (1994-97), Wimbledon (1997-98), AaB (1998-2000), FC København (2000–01) Landskamper/mål for Norge: 57/9. Klubber som trener: HamKam (2002-05), FC København (2006-11), Köln (2011-12), Wolverhampton (2012-13), FC København (2013-) Meritter som FCK-trener: 8 serietitler (2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017, 2019) og 4 cupgull (2009, 2015, 2016, 2017). Tatt klubben til Champions Leagues gruppespill fire ganger (videre til 1/8-finale i 2011).

Havnet under etter seks minutter

Før derbyet spådde Solbakken et jevnt oppgjør i et utsolgt Parken. Han fikk rett. Brøndby tok ledelsen ved Simon Tibbling etter seks minutter, men FCK slo tilbake med to kjappe scoringer fra Robert Skov (straffe) og Dame N’Doye.

Tidlig i annen omgang ble FCKs slovakiske forsvarsprofil Denis Vavro presset til å sette ballen i eget nett til 2–2. Uavgjort ville utsatt gullfesten, men Falk ville ha det avgjort. Vinnermålet kom i en periode der gjestene virket å ha god kontroll.

I forkant sa Solbakken dette til Aftenposten på spørsmål om hva nok en ligatittel ville bety for ham og FCK:

– Klarer vi å fullføre jobben, vil det bety at vi har vunnet i tre av de fire siste årene etter at vi la om en del planer og overgangsstrategier. Det vil også vise at vi har kommet tilbake etter at vi mistet hele laget etter Champions League-deltagelsen i 2016.

Kjærbye, Anders / Scanpix Denmark

Europa er viktigst

FCK har hatt en eventyrlig sesong og står med 82 poeng på 33 kamper. Gullet betyr at Solbakkens menn spiller mesterligakvalifisering kommende sesong.

– Vi er glade for alle serietitlene, men det største stempelet setter vi Europa. Der har vi vært i gruppespill i 12 av de 13 siste sesongene, og fire av dem har vært i Champions League. Det er det vi er mest stolte av, sa Solbakken før Danmarks største derbyoppgjør.

