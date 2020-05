Hylles etter denne feiringen: – Sterke bilder

Det var spilt 41 minutter da Marcus Thuram satte inn 2–0 i kampen mellom Borussia Mönchengladbach og Union Berlin søndag ettermiddag.

Franskmannens feiring i etterkant er nå blitt en stor «snakkis» i fotballverdenen.

Spissen la seg ned på kne, noe som etter all sannsynlighet var en protest mot dødsfallet til George Floyd tidligere denne uken. En politibetjent plasserte kneet på nakken til Floyd, som til slutt døde etter at han ikke fikk puste.

– Det er egentlig ganske sterke bilder. Det er snakk om hvilken rolle fotballen skal spille nå når man skal gjenskape samfunnet etter koronakrisen, så kommer dette i tillegg, sa Jan Åge Fjørtoft i Viasports studio etter kampen.

– Det var en verdig markering og forståelig på alle mulige måter. Rasisme er et tema fotballen også sliter med. Stadig vekk ser vi episoder. Det er viktig å ha det på agendaen, la ekspertmakker Rune Bratseth til.

«Trenger ingen forklaring»

Borussia Mönchengladbach vant til slutt kampen 4–1, men det var tydelig at selve seieren ikke var det flest var opptatt av etter kampen.

«Trenger ingen forklaring», skrev klubben selv på Twitter med et bilde av feiringen.

Thuram er sønn av den tidligere VM-helten Lilian Thuram. Forsvarsspilleren vant blant annet verdensmesterskapet med Frankrike i 1998.

Senere gjorde han seg bemerket i klubber som Juventus og Barcelona, men han var også kjent for å bruke stemmen sin for å bekjempe rasisme i fotballen.

Thibault Camus / TT NYHETSBYRÅN

Fjørtoft mente i studio at sønnens feiring var en fin videreføring av farens verdier.

Lørdag var det en annen spiller som også viste sin støtte til avdødde Floyd. Weston McKennie, Schalke 04s amerikanske stjerneskudd, spilte med et armbånd til ære for landsmannen. Der sto det «rettferdighet for George».