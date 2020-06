Mandag spiller Ståle Solbakken og FC København sin første seriekamp etter koronapausen. I forkant av borteoppgjøret mot Lyngby har nordmannen gjort et stort intervju med danske BT.

Der åpner 52-åringen opp om hvordan det å være fotballtrener preger ham som menneske.

– Kona er overrasket og skuffet over at jeg ikke er blitt mer moden med årene. At jeg ikke hisser meg mer ned. Du kan se på 30 meters avstand om jeg har vunnet eller tapt når jeg kommer hjem etter en kamp. Det er ikke en god egenskap, sier Solbakken til den danske avisen.

Sam Bagnall, NTB scanpix

– Det aksepterer jeg ikke

Nordmannen har opplevd litt av hvert som trener. Han har vært i FCK i over 12 år, fordelt på to perioder. Han har også prøvd seg i Bundesliga for Köln og vært trener for Wolverhampton i Championship.

Solbakken kaller det «en dårlig vane» at han ikke klarer å roe seg ned etter kamper, og mener det hele bunner i en frykt.

– Det var frykten for å mislykkes som satte det i gang. Det aksepterer jeg ikke. Det gjorde noe med meg da jeg fikk sparken i Wolverhampton. Det lignet ikke meg, og der skuffet jeg meg selv. Der fikk jeg angsten for å mislykkes igjen, sier Solbakken.

Solbakken fikk fyken i Wolverhampton i januar 2013, etter å ha ledet klubben i litt over en halv sesong. Det var et pinlig cuptap mot Luton som gjorde at nordmannen ikke fikk fortsette. Sesongen endte til slutt med nedrykk til nivå tre for Wolves.

Niels Christian Vilmann, Ritzau Scanpix

Bendtner får ros

Nå håper Solbakken å unngå feilene han gjorde i England, og derfor stiller han store krav til spillerne.

Det å kunne takle alle de forskjellige personlighetene som finnes i en spillergruppe, peker han på som en viktig faktor for å lykkes som trener.

Her nevner han også Nicklas Bendtner, som kom fra Rosenborg med en hel del usportslige hendelser i bagasjen. Spissen noterte seg for seks seriekamper for FCK, men fikk ikke fortsette i klubben etter å ha gått ut kontraktstiden.

– Bendtner gjorde ikke en flue fortred i løpet av de tre månedene han var her. Han trente fornuftig, oppførte seg fornuftig og var positiv. Men jeg kunne ikke se at han kunne fylle en rolle hos oss, og han ville antagelig ikke få nok spilletid. Jeg ville ikke utsette personligheten hans for det, sier Solbakken til BT.

Mats Torbergsen, NTB scanpix

– Mental utfordring

Solbakkens menn har skuffet i inneværende sesong, og ligger på 2.-plass på tabellen etter 24 kamper – hele 12 poeng bak suverene Midtjylland.

Nordmannen ser frem til å starte opp seriespillet igjen mandag, men tror det kan bli en utfordring å spille for tomme tribuner.

– Vi føler oss klare og gleder oss til å spille om poeng igjen. Kampen blir avviklet under andre omstendigheter enn det vi er vant til. Det blir en mental utfordring, men vi har forberedt oss godt, sier Solbakken til FC Københavns nettsted.

Lyngby – FC København spilles mandag kl. 18.