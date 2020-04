– Det er deilig å komme seg ut av huset etter å ha vært i karantene for det som kjennes for alltid. Nå er det jo som i Marbella her. Dette hadde vært veldig mye vanskeligere om det var kaldt.

Starts midtstopper Damion Lowe snakker med Fædrelandsvennen etter nok en treningsøkt uten kontakt, uten heading og uten kampsituasjon.