Valakari til finsk avis: – Nå er TIL på samme sted som den var før jeg kom til klubben

Simo Valakari fikk søndag sparken som TIL-trener. Siden nyheten sprakk har iTromsø gjentatte ganger prøvd å få Valakari i tale, uten å lykkes.

Nå deler han sin versjon av TIL-exiten i et intervju med den finske avisen Helsing Sanomat.

I intervjuet forteller han at sparkingen er blitt diskutert i to uker, før han på sitt sedvanlige vis sier at «det ikke er noe drama».

– Men det er selvfølgelig synd at dette har skjedd, sier Simo Valakari til avisen.

Hadde ulike ambisjoner

Den tidligere TIL-treneren forteller at da han kom til klubben, startet han og klubbledelsen en prosess med å bygge den opp igjen. Underveis skjedde det en endring, ifølge Valakari, der TIL knipet igjen pengesekken.

Valakari forteller at det også var uenigheter om veien videre.

– På en måte samsvarte ikke mine og klubbens mål og forventninger, sier Valakari.

Han sier at han forstår at TIL-ledelsen måtte gjøre det de kunne for å få klubben på rett kjøl økonomisk.

– Men svært sjelden går sparing og suksess hånd i hånd, sier finnen.

– Det var ikke en drivkraft lenger

Valakari sier at han respekterer valget til TIL-styret, der han igjen gjentar at dette er uten dramatikk.

– Det er ikke noe drama. Det er bare en vanlig trenerjobb, sier finnen.

På spørsmål fra avisen om han ønsket at TIL jobbet på en annen måte, gir Valakari innsikt i hva som gikk skeis mellom partene.

– Det handlet ikke nødvendigvis om å investere, men om at alle i klubbledelsen hadde en klar visjon om hva vi ønsket å gjøre. Hvis du vil gjøre ting slik vi hadde bygget, krever det visse ting. Vi var virkelig langt fra et miljø med høy ytelse, men vi streber etter det hver dag. Det krever fullt engasjement fra alle. Jeg følte at den drivkraften ikke eksisterte lenger, sier han.

Uenighetene i korona-tidene

TIL valgte tidlig i koronaepidemien og permittere alle ansatte, inkludert TIL-trener Simo Valakari.

Valakari sier at han forstår at klubben måtte ta tøffe avgjørelser, men at han opptil flere ganger ønsket at TIL så etter løsninger i den tøffe tiden.

– Nå ville det i prinsippet vært mulig å starte en liten gruppetrening, men den ble ikke engang diskutert, sier Valakari, som refererer til at det var mulighet for at grupper på fem spillere kunne trent sammen.

– Skal gå på ski og meditere

Valakari entret klubben sommeren 2017, og forteller at da han ble ansatt ønsket forandringer.

– Nå er TIL på samme sted som den var før jeg kom til klubben, sier Valakari.

46-åringen sier at han ikke er ferdig som trener.

– Jeg vil tilbake og finne et nytt klubblag. Det spiller ingen rolle nivået eller plasseringen, sier Valakari.

På spørsmål om han skal tilbake til Finland, svarer Valakari:

– Nå skal jeg gå på ski på fjellet og meditere på ting.