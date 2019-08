Molde – Aris (Hellas) 3-0

AKER STADION: MFK gjorde jobben mot greske Aris Thessaloniki og har et strålende utgangspunkt foran returoppgjøret i Hellas neste uke. Forsvaret hadde full kontroll og holdt nullen, mens Martin Ellingsen kom inn og gjorde at grekerne nå må score minst tre på Molde i Thessaloniki for å ha håp om avansement.