ÅGOTNES: Han sitter og fikler med en pinne. De siste månedene har ikke Markus Olsen Pettersen hatt mye å holde fingrene i. I alle fall ikke i kamp.

For siden han sto serieinnspurten for Brann i fjor høst, har ikke Pettersen stått en eneste seriekamp. Det var ikke slik keeperen fra Askøy så for seg at det skulle gå etter høstsesongen i fjor.