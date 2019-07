NIGERIA - TUNISIA 1–0

Målet kom allerede etter to minutters spill da Jamilu Collins rykket seg fri på venstrekanten og la ballen inn i feltet. Innlegget var ikke spesielt godt, men det skapte store problemer for Tunisias keeper Moez Ben Cherifia.

Sisteskansen endte opp med å bokse ballen i en medspiller, og dermed var oppgaven til Odion Ighalo veldig enkel. Han var først på returen og tuppet ballen i det åpne målet.

Tunisia presset på for utligning i andre omgang, men klarte aldri å overliste Nigerias keeper Francis Uzoho.

Med kveldens nettsus stoppet Ighalo på fem mål i mesterskapet. Han satte med det press på Senegals Sadio Mané og Algeries duo Riyad Mahrez og Adam Ounas i kampen om toppscorertittelen. De står med tre mål hver før landene møtes i finalen fredag.

Ighalo spilte for Lyn i eliteserien fra 2007 til 2008. På 20 kamper for Oslo-klubben scoret han ni mål før han ble solgt til Udinese for om lag 20 millioner kroner.

Etter en rekke utlån ble han i 2014 solgt videre til Watford, hvor han scoret 33 mål på 88 kamper. Siden 2017 har han spilt i kinesisk fotball. Først for Changchun Yatai, og deretter for Shanghai Shenhua fra februar i år.

Han valgte å fortsette karrieren i Kina i stedet for en tiltenkt benketilværelse i Barcelona, meldte BBC i mars. Ighalo har scoret sju mål på sesongens første ni seriekamper for Shanghai Shenhua, som ligger på nedre halvdel av tabellen.