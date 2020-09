Trabzonspor: Dette er prislappen på Sørloth

Trabzonspor-president Ahmet Agaoglu ønsker seg 320 millioner kroner for Alexander Sørloth (24).

Alexander Sørloth kobles til storklubbene RB Leipzig og Tottenham. Richard Sagen

Alexander Sørloth har lenge blitt koblet til den tyske klubben RB Leipzig, men denne helgen kom det rapporter om at Tottenham også er interessert.

Det bekreftet også Trabzonspor-president Ahmet Agaoglu. Nå skal han ha satt en pris på nordmannen.

– Vi skal få femti prosent av overgangssummen. Det har vært tilbud på 20 millioner euro, men ikke 25-30. Vi ønsker oss 15 millioner euro hver, sier Agaoglu til avisen Fanatik.

Alexander Sørloth ble toppscorer i sin første sesong i den tyrkiske ligaen. Nå går det mot en overgang for nordmannen. Håkon Mosvold Larsen

Har klausul

Med andre ord er prislappen på cirka 320 millioner kroner, men situasjonen er komplisert.

Sørloth eies av Premier League-klubben Crystal Palace, men ble sendt på et toårslån til Trabzonspor i fjor. I tillegg skal den tyrkiske klubben ha en opsjon på kjøp.

Den skal være på seks millioner euro, men med diverse betingelser. Det mest nærliggende ser ut til å være at Sørloth selges og summen deles mellom Trabzonspor og Crystal Palace.

Tottenham tapte åpningskampen mot Everton i Premier League. Etterpå sa manager José Mourinho at klubben trenger en spiss. Adam Davy / Pool PA

Mourinhos svar på interessen

Forrige uke bekreftet Trabzonspor i en pressemelding at RB Leipzig hadde lagt inn et bud på den norske landslagsspissen. De hevdet også at 24-åringen ikke hadde ankommet Tyrkia som avtalt etter landslagssamlingen.

Senere sa Agaoglu i et intervju med Fanatik at Tottenham hadde meldt seg på i kampen.

Konfrontert med dette, sa Tottenham-manager José Mourinho følgende søndag:

– Hvis presidenten til Trabzonspor sa det, skal ikke jeg si at det ikke er sant. For meg er Sørloth en Trabzonspor-spiller, og derfor snakker jeg ikke om det, sa Mourinho ifølge Evening Standard.