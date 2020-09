Thomas (31) vurderer å forlenge TUIL-karrieren

Thomas Kind Bendiksen (31) stortrives i TUIL og ser for seg flere år i Dalen.

Nå nettopp

31-åringen fikk en halvtime da TUIL snudde 0–1 til 2–1 hjemme mot Eidsvold søndag og dermed klatret opp til 7.-plass på tabellen i 2.-divisjon avdeling 1.

– En utrolig viktig seier. Vi har satt oss selv opp for en veldig spennende høst. Med noen viktige seiere og poeng i de siste kampene, er vi for alvor med å kjempe om topp syv, som har blitt den naturlige målsettingen for vår de denne sesongen, sier Thomas Kind Bendiksen til iTromsø.