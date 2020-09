Isak (16) scoret sitt første mål for Manchester United - sammenlignes med «baby face» Solskjær

Isak Hansen-Aarøen (16) var iskald fra straffemerket for klubbens U21-lag.

SCORET: Isak Hansen-Aarøen (t.v.) scoret for Manchester Uniteds U21-lag og sammenlignes med manager Ole Gunnar Solskjær da han kom til klubben som spiller i 1996. NTB

41 minutter siden

Med elleve minutter igjen å spille av oppgjøret mot Rochdales A-lag, kom 16 år gamle Isak Hansen-Aarøen inn til sin debut for Manchester Uniteds U21-lag.

Kampen endte 0–0, og i EFL Trophy-turneringen går kampene rett til straffesparkkonkurranse ved uavgjort. Man får tre poeng for seier og to poeng for seier etter uavgjort, og unggutten fra Tromsø gjorde ingen feil og scoret på sitt forsøk.

Straffesparkkonkurransen endte 5–4 til Manchester United.

Hansen-Aarøen fikk debuten for Tromsøs A-lag i 1. divisjon tidligere i år. Rune Stoltz Bertinussen, NTB

– Intelligent

Avisen Manchester Evenig News dro paralleller rett til manager Ole Gunnar Solskjær, som fikk tilnavnet «The Baby Faced Assasin» da han spilte for United fra 1996–2007.

– Med nummer 79 på ryggen er Hansen-Aarøen mer «baby face» enn sin landsmann og manager for seniorlaget var da han kom til United for 24 år siden, skriver Manchester Evening News og fortsetter:

– Men han var like intelligent med og uten ball, god i presset og hadde prikkfrie pasninger. Hansen Aarøens straffespark ble satt i mål uten nerver.

Møter A-lag

EFL Trophy er en turnering der A-lagene til lagene i League 1 og League 2, altså nivå tre og fire, barker sammen med U21-lagene til Premier League-klubbene.

Manchester United U21 er i gruppe med Rochdale, Salford City og Morecambe.

Neste kamp i turneringen er 11. oktober mot Morecambe, som er sist i gruppen.