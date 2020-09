Tottenham var på vei mot nytt tap – ble reddet av angriperens utrolige målshow

Son Heung-min skjøt Tottenham til borteseier 5-2 over Southampton. Han slo til med ikke mindre enn fire scoringer.

Harry Kane var servitøren da Son Heung-min scoret fire ganger. ANDREW BOYERS / X03813

Southampton-Tottenham 2–5

Sørkoreaneren ga Spurs ledelsen like etter pause. Så avgjorde han alt etter noe over en times spill. Begge ganger var han trygg i avslutningene.

Det fjerde målet kom etter vel 72 minutter. Harry Kane la på til 5–1 før Danny Ings reduserte på straffe.

Samme mann laget 1-0-scoringen til vertene etter at han på flott vis skjøt ballen inn fra ganske skrått hold etter vel en halvtimes spill.

Son Heung-min utlignet på overtid i 1.-omgangen. Han utnyttet bakrommet i vertenes forsvar og scoret.

Før dette hadde det vært «nesten-mål» flere ganger. Kane hadde ballen inne etter bare snaut tre minutters spill, men VAR-rommet slo fast at det var offside i forkant av scoringen.

Southamptons Ings sendte også en ball i nettet noe senere. Den ble annullert for hands.

Lenger ut i omgangen ble Kane avvinket for offside etter å ha scoret.

Son Heung-min fullfører sitt hat trick mot Southampton. Andrew Boyers, AP / NTB

Tottenham-manager José Mourinho vraket Dele Alli i troppen for andre kamp på rad. Dermed fikk spekulasjonene om et salg av ham ny fart.

Spurs bekreftet lørdag kjøpet av forsvareren Sergi Reguilón. Han hentes fra Real Madrid, men var på utlån i Sevilla sist sesong.

Gareth Bale er også klar for Tottenham. Han lånes inn fra Real Madrid for en sesong, men er for tiden skadd og trolig fire uker unna kampform.

Southampton møter Burnley borte i neste runde. Tottenham får besøk av Newcastle.