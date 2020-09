Hollywood-stjerner vil spytte inn millioner i walisisk fotballklubb

Den walisiske fotballklubben Wrexham kan overraskende få to profilerte Hollywood-skuespillere tungt inn på eiersiden.

Hollywood-stjernen Ryan Reynolds vil kjøpe den walisiske fotballklubben Wrexham sammen med Rob McElhenney. SHANNON STAPLETON / X90052

24. sep. 2020 10:28 Sist oppdatert nå nettopp

Wrexham lever en alt annet enn glamorøs tilværelse på nivå fem i det engelske ligasystemet. Nå kan imidlertid klubben få et løft dersom skuespillerstjernene Ryan Reynolds og Rob McElhenney kommer i mål med sin plan om å kjøpe seg opp i klubben.

Utenlandske eiere er ikke noe nytt i engelsk fotball, men adskillig mer uvanlig er det at de har Hollywood-bakgrunn.

På egne nettsider bekrefter medlemseide Wrexham at det nå åpnes for at utenforstående kan kjøpe seg inn i klubben. Tidligere denne uken ble det gjennomført en avstemning i sakens anledning, og 97,5 prosent av de stemmeberettigede var positive.

Kan investere 24 millioner kroner

Siden 2011 har fansen hatt fullstendig eierskap hos Wrexham, før de nå er positive til Reynolds og McElhenneys inntok i klubben.

Ifølge BBC vil den potensielle overtagelsen føre til at to millioner pund kan bli investert i klubben, noe som tilsvarer ca. 24 millioner norske kroner etter dagens kurs.

Men selv om klubben ligger an til å få et nytt eierskap, uttalte nåværende direktør Spencer Harris at han forventer at fansen vil fortsette å bli hørt.

– Men uansett hvem som styrer Wrexham Football Club – og for øvrig hvilken som helst fotballklubb – den tilhører i hjertene til fansen, og jeg forventer at de som styrer klubben fremover vil ta hensyn til dette, sier Harris til BBC.

Les også Ekspert tror Sørloth vil utfordre Haaland og Lewandowski om toppscorertittelen

Stjernenavn

Onsdag bekreftet i tillegg klubben at det er nettopp Reynolds og McElhenney som er på vei inn i manesjen.

«I løpet av kort tid kommer Mr. McElhenney og Mr. Reynolds til å legge frem sine visjoner for Wrexham AFC og et forslag medlemmene kan stemme over», heter det i en uttalelse.

Rob McElhenney er skuespiller, regissør og produsent. Han er best kjent som skaper av «It’s Always Sunny in Philadelphia».

Ryan Reynolds er kjent fra en rekke TV-serier og har tidligere vært gift med popsangeren Alanis Morissette og filmstjernen Scarlett Johansson. Han spilte blant annet hovedrollen i superheltfilmen «Deadpool».

Twitter-hint

Etter at Wrexham bekreftet at Ryan Reynolds var på vei inn i klubben, tok Hollywood-stjernen til Twitter i kjent stil.

Reynolds svarte en Twitter-tråd fra 2012, der en kvinne spøkte om at «du vet aldri når Ryan Reynolds dukker opp i Wrexham». Nå, åtte år senere, svarte Reynolds:

– Yup, du vet aldri.

– Jeg har ventet åtte år på å respondere på denne tweeten, fulgte han opp.

Har vært på nivå to

For å løfte Wrexham til toppen kan det kanskje bli behov for en dose superkrefter. Den walisiske klubben har som best vært oppe på andre nivå i engelsk fotball, men det er 40 år siden.

Forrige sesong endte klubben på 19.-plass på nivå fem, den laveste nasjonale divisjonen i England.

(©NTB/100%sport)