Mohamed Salah testet positivt for coronaviruset

Det egyptiske fotballforbundet opplyser at Liverpool-stjernen Mohamed Salah (28) har testet positivt for coronaviruset.

SMITTET: Mohamed Salah har fått påvist coronasmitte under landslagssamling med Egypt. Her er han i aksjon i Premier League-kampen mot Manchester City 8. november. Foto: Martin Rickett / POOL / PA POOL

13. nov. 2020 16:13 Sist oppdatert nå nettopp

Salah er for øyeblikket på landslagssamling med Egypt.

Egypt skal møte Togo to ganger de neste dagene i kvalifiseringen til Afrikamesterskapet. Kampene spilles lørdag og tirsdag, men det blir uten Liverpool-stjernen, som har avgitt en positiv covid-19-test.

Salah slutter seg til en stadig voksende liste over spillere som har blitt smittet av viruset under landslagssamling.

Flere tilfeller

Tidligere fredag ble det kjent at Norges Omar Elabdellaoui testet positivt, og under forrige landslagspause, i oktober, testet Juventus-stjernen Cristiano Ronaldo positivt for viruset.

Tidligere denne uken ble Israel-spiller Mu’nas Dabbur smittet - noe som førte til at den planlagte privatlandskampen mellom Norge og Israel ble avlyst. Kroatias landslagskaptein Domagoj Vida spilte 45 minutter av kroatenes privatlandskamp mot Tyrkia før han fant ut at han hadde testet positivt for coronaviruset.

Salah skal imidlertid være symptomfri og i god form. Det egyptiske fotballforbundet opplyser i pressemeldingen at Salah skal testet videre de kommende timene.

For bare tre dager siden var han i bryllupet til son bror Nasr i Cairo, Egypts hovedstad. Der ble han avbildet og filmet mens han danset sammen med flere gjester.

Salah er en Egypts desidert største fotballstjerne og en folkehelt i hjemlandet.

– Han er en nasjonalhelt som har gjort landets drømmer til virkelighet. Da Egypt trengte ham, var han der med en hjelpende hånd. Han gjorde 95 millioner egyptere glade og stolte, sa Mohamed Megahed, en representant for de egyptiske myndighetene, da Salah sikret VM-billett fra straffemerket.

Bildet under er fra Cairo der Salahs ansikt har blitt malt på veggen som en hyllest til målmaskinen, som sendte Egypt til VM i 2018.

Foto: AMR ABDALLAH DALSH / X90179

Kampen spilles som planlagt

Resten av den egyptiske landslagstroppen skal ha testet negativt for viruset, og mens Salah nå isoleres i henhold til regelverket til CAF, Det Afrikanske Fotballforbundet, får Egypt spille lørdagens kamp mot Togo som planlagt.

Afrikamesterskapet spilles for øvrig i Elfenbenskysten neste år. Egypt er på 3. plass i sin gruppe med to poeng etter to kamper. De er i gruppe G sammen med Komorene, Kenya og Togo.

Det har vært en landslagssamling med blandede drops for Liverpool. I tillegg til Salahs positive test har midtstopperen Joe Gomez pådratt seg en skade, noe som passer Liverpool dårlig ettersom flere forsvarsspillere, som Trent Alexander-Arnold og Virgil van Dijk, samt vikarierende midtstopper Fabinho alle er skadet.

Fra før er også Alex Oxlade-Chamberlain og Thiago på skadelisten.

Torsdag kom også et lyspunkt: Liverpool-backen Andrew Robertson var med på å ende Skottlands mesterskapstørke da skottene sikret seg sin første EM-billett på 22 år.

Liverpool er nummer tre i Premier League etter åtte kamper, og troner desidert øverst i sin Champions League-gruppe med full pott etter tre kamper.

Salah har på sedvanlig vis vært en viktig bidragsyter for Liverpool denne sesongen. Storscoreren står med ti fulltreffere og én målgivende pasning på 13 kamper i alle turneringer.

Liverpool har foreløpig ikke kommet med noen uttalelse om Salahs situasjon.