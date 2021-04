Hansi Flick bekrefter: Vil ikke være Bayern München-trener neste sesong

Bayern München-trener Hansi Flick (56) bekreftet etter lørdagens 3–2-seier over Wolfsburg at han ikke vil lede den tyske storklubben neste sesong.

GIR SEG: Hans-Dieter Flick har hatt enorm suksess som Bayern München-trener. Nå er han snart ferdig. Foto: ANDREAS GEBERT / AFP

17. apr. 2021 18:32 Sist oppdatert nå nettopp

Det fortalte suksesstreneren i et intervju med Sky TV etter kampen. Da kunne han avsløre at han ga klubbledelsen beskjed tidligere denne uken. Spillerne fikk beskjed etter 3–2-seieren over Wolfsburg.

– Jeg fortalte spillerne i dag at jeg etter kampen i Paris informerte ledelsen at jeg vil løses fra kontrakten når sesongen er over. Det er fakta, sier Flick i intervjuet.

– Jeg visste at det kom til å bli en tøff kamp for oss i dag. Så bestemte jeg meg for å fortelle spillerne etter en veldig, veldig viktig seier. Det var viktig at spillerne fikk høre dette for meg, for det vil alltid være noen som snakker, fortsetter Flick.

Det har lenge vært spekulert i at Flick, som ledet Bayern München til seks av seks mulige titler forrige sesong, ville ta over det tyske landslaget etter Joachim Löw, som forlater Die Mannschaft etter sommerens EM. I intervjuet med Sky TV etter kampen ville ikke Flick bekrefte dette, men la ikke skjul på at det er en jobb han vil ha.

– Det er et alternativ alle trenere vil vurdere, sier Flick.

Flick har tidligere vært Joachim Löws høyre hånd på landslaget, og var med på VM-bronsen i 2010 og VM-gullet i 2014.

Löw gikk i landslagspausen på en skikkelig smell med Tyskland:

Flick er på vei til å gi seg på topp i Bayern Munchen: Med lørdagens 3–2-seier over Wolfsburg og RB Leipzigs uavgjort mot Hoffenheim fredag kveld, tok Bayern München et nytt, stort steg mot nok en Bundesliga-tittel.

– Vi har jobbet veldig hardt sammen i snart to år, og jeg er så fornøyd med dette laget. Innstillingen og kvaliteten som er her. Jeg er fortsatt takknemlig for at jeg får være med dette laget. Samtidig må man takke klubben som ga meg muligheten, sier Flick.

56-åringen kom til klubben som assistenttrener i juli 2019 som Niko Kovac’ høyre hånd, men kroaten var ferdig på Allianz Arena etter bare fire måneder i jobben. Flick tok over som midlertidig manager, men gjorde det så godt at han i april 2020 fikk en treårskontrakt. Siden har han vunnet det som vinnes kan: Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League og klubb-VM:

Det har naturligvis gitt ham enormt med suksess i individuelle kåringer også: Han ble etter 2019/20-sesongen kåret til Årets trener av UEFA, og har også vunnet Årets tyske trener.

Bayern München har foreløpig ikke uttalt seg om Flick og hans kontraktsituasjon.

