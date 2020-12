Kristian (17) husket ikke karrierens høydepunkt etter brutal smell

Denne høsten har Kristian Malt Arnstad (17) blitt tatt under vingene til Manchester City-legenden Vincent Kompany (34) og debutert i den belgiske ligaen. Det siste var helt visket ut fra hukommelsen hans i noen dager.

TRENES AV STJERNE: Vincent Kompany har tatt Kristian Malt Arnstad under sine vinger. Foto: RSC Anderlecht

25. des. 2020 14:53 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det norske stortalentet fikk sjokkdebuten fra start i den belgiske ligaen da Kompany lot ham spille 90 minutter i toppkampen mot Club Brugge den 4. oktober.

– Det var veldig kult og stort. Et tegn på tillit fra Vincent, sier Arnstad, som var under 17 år og én måned da han nådde milepælen.

Det var uten tvil det største øyeblikket i hans unge karriere, men noen dager senere forsvant alt.

På trening den påfølgende uken pådro han seg en brutal hodesmell etter en duell med en lagkamerat.

– Jeg besvimte i noen sekunder, måtte på sykehuset og fikk en ganske hard hjernerystelse. De neste dagene kunne jeg ikke huske at jeg hadde gjort debuten min mot Club Brugge. Alt er heldigvis tilbake nå, men det var veldig rart. Jeg var ute i en drøy uke, sier Arnstad til VG.

Nå er han god som ny. Heldigvis. For det er «tid for refleksjon», som han sier selv, nå som han er tilbake på Oslo vest for å feire jul med familien. Et år fullt av inntrykk skal oppsummeres.

HJEMME TIL JUL: Kristian Malt Arnstad poserer utenfor hjemmet sitt. Det har vært et hendelsesrikt halvår for unggutten. Foto: PRIVAT

Faktisk skulle Arnstad kommet hjem tidligere, men fordi han ble tatt ut i troppen til Anderlecht og spilte en knapp halvtime mot KV Oostende den 15. desember, måtte han endre planene.

– Jeg måtte avlyse flyturen min hjem. Det kom brått på meg at jeg var så langt fremme i køen. Men nå er det veldig deilig å være hjemme. Det er mye som har skjedd det siste halvåret, oppsummerer Arnstad.

I september fikk han, fortsatt 16 år gammel, spille fra start i en treningskamp mot Bayer Leverkusen. I oktober kom debuten fra start i den belgiske ligaen. I november signerte han ny kontrakt til 2023 med Anderlecht. Og i desember har han etablert seg ytterligere i førstelagstroppen.

Heming-gutten er den første 2003-fødte nordmannen som begynner å hevde seg i utlandet. Men han har vært på radaren til storklubber lenge.

Før han signerte for Anderlecht i september 2019, kunne han faktisk blitt Manchester United-spiller.

– Det var et konkret tilbud. Jeg vurderte alle muligheter, men hvis du sammenligner United med Anderlecht, så er det mye kortere vei opp til A-laget. Det er det jeg har lyst på. Anderlecht sto veldig ut for meg, de har et godt rykte med å gi unge spillere sjansen. Hvis du ser på snittalderen i kampene, er det helt sinnssykt. Og det som har skjedd siden, er bare en bekreftelse på at jeg har tatt det rette valget, sier Arnstad, som også var på treningsleir med Ajax før Anderlecht-overgangen.

I Norge spilte han først for Heming, så for Stabæk, sammen med Kristoffer Askildsen, som nå spiller for italienske Sampdoria.

Nå ledes han altså av Manchester City-legenden Vincent Kompany.

– Han har en vinnervilje som er helt syk, forklarer Arnstad, noe et ferskt videoklipp vitner om:

Men ikke la deg lure av Arnstads beskjedne 171 på strømpelesten. Speidere, agenter og sportssjefer som kjenner til spilleren, trekker frem en beinhard mentalitet og kompromissløs vinnervilje som hans fremste styrker, i tillegg til teknikk og overblikk i sin sentrale midtbaneposisjon.

Ambisjonene hans skinner igjennom da han svarer på spørsmål om ambisjonene for 2021:

– Det er å etablere meg som en startende spiller for Anderlecht. Noen vil kanskje si at det er litt tidlig og mye å be om, men hvis man ikke setter seg høye mål, så når man ikke toppen. Og jeg sikter høyt.

– Hvor høyt da?

– Etter å ha vunnet trofeer med Anderlecht, ønsker jeg å gå videre til en større liga. Premier League, La Liga eller Serie A. Og toppklubber i de ligaene. Det er målet.