Slik endte tromsøguttene Isak (16), Bryan (17) og George (20) i United, Chelsea og Arsenal

– At tre gutter med ganske ulik bakgrunn fra byen her går til tre så store klubber er vanvittig imponerende.

HJEMME: De tre tromsøguttene som alle i løpet av det siste året har endt opp på balløya. Fra venstre Isak Hansen-Aarøen (16, Manchester United), Bryan Fiabema (17, Chelsea) og George Lewis (20, Arsenal). For anledningen har Fiabema på seg søskenbarnet Sebastian Tounektis Glimt-drakt, mens Lewis har på seg drakten til kameraten Emil Ceide, som spiller i Rosenborg. Tobias Stein Eilertsen

Tromsø har ikke mer enn 77.000 innbyggere, men har det siste året sett tre gutter fra byen i tur og orden gått inn i akdemiene til Chelsea, Arsenal og Manchester United.

Bryan Solhaug Fiabema var den første som dro over i januar, etter å ha imponert på et prøvespill i desember 2019. Samme året fikk han eliteseriedebuten for TIL, da kom inn de siste fem minuttene i 1–5-tapet borte mot Haugesund 14. juli, 16 år og 148 dager gammel.