Finlands EM-suksess: Denne 50 år gamle «kongen» får æren

Jari Litmanen fikk aldri spille EM eller VM. Men han inspirerte en hel generasjon finner til å spille fotball.

Stjernespiller Jari Litmanen klarte aldri å komme seg til mesterskap med Finland. Foto: Alik Keplicz, AP/NTB

Finland kan gå videre i fotball-EM onsdag

Spillerne i troppen trekker ofte frem Jari Litmanen som inspirasjonskilde

Fotball-legenden Jari Litmanen spilte 137 landskamper for Finland – men aldri i mesterskap

Det tok ni tiår. Men etter 32 forsøk er Finlands herrelandslag i fotball endelig i et stort mesterskap.

Og vinner de over erkefienden Russland onsdag, går de til og med videre fra gruppespillet.

Uansett utfall er lagets spillere blitt folkehelter. De har tilsynelatende gjort det umulige mulig.

Når de blir spurt om sine egne idoler, blir ett navn alltid trukket frem: Jari Litmanen, finnen som var blant verdens aller beste fotballspillere på 1990-tallet.

Ga aldri opp

Fotballstjerner kommer som regel fra land som Brasil, Argentina, Tyskland eller England. Men av og til produserer små fotballnasjoner store talenter.

Det kan by på frustrasjon.

Ryan Giggs avsluttet landslagskarrieren for Wales lenge før han sluttet i Manchester United.

Men Jari Litmanen ga aldri opp. Han spilte landskamper for Finland i fire forskjellige tiår, fra 1989 til 2010. Selv da Finlands fotballdrømmer ble knust. Selv da de var sjanseløse.

Jari Litmanen er fortsatt en helt blant Ajax-fansen. Han spilte også for Liverpool og Barcelona. Foto: Darren Staples, Reuters/NTB

Han slet også mye med skader. Men kjærligheten til fotballen og hjemlandet drev ham videre. Derfor var det ikke under fotballikonets verdighet å spille for sin lokale klubb FC Lahti på tampen av karrieren.

Nåværende landslagskaptein Tim Sparv (34) har mimret tilbake til en samtale med Litmanen. «Fortsett å spille så lenge du kan», sa Litmanen.

Og Litmanen gjorde selv som han befalte. Til slutt ble det 137 landskamper for Finland.

Men den teknisk begavede offensive midtbanespilleren ble aldri belønnet med et stort mesterskap.

Drømmen knust på absurd vis

Litmanen var ikke omringet av bare middelmådigheter.

På 1990-tallet hadde Finland plutselig en gyllen generasjon, med blant andre Liverpool-stopper Sami Hyypiä på laget.

På kvelden som kunne endret Finlands fotballhistorie, 11. oktober 1997, høljet det ned. VM-håpet levde på overtid. Finnene måtte bare forsvare en corner. Et klareringsforsøk gikk rett i en ungarer og trillet mot mål. Der sto heldigvis en annen finne. Men han dundret ballen rett i keeper Teuvo Moilanen og den gikk i mål. Og vips, så var VM-drømmen knust.

2008-EM kunne også inneholdt Jari Litmanen. Men finnene var én seier unna i kvalifiseringen.

Slik var gjennomgangsmelodien for både Litmanens landslagskarriere og Finland som helhet. Noen ganger nesten, men aldri nok.

Takket Litmanen og Hyypiä

Selv om Litmanen aldri nådde et mesterskap selv, har han vært en viktig brikke i Finlands EM-bragd. Hele EM-troppen vokste opp på 90-tallet og 2000-tallet. Da var Finlands store fotballhelt fortsatt aktiv på landslaget.

Han kalles bare «kongen» i finsk fotball.

På grunn av Christian Eriksens hjertestans feiret ikke Joel Pohjanpalo da han scoret Finlands første mesterskapsmål. Scoringen betyr at Finland nærmer seg åttendedelsfinale. Foto: Martin Meissner, AP/NTB

Landslagskaptein Sparv mener Litmanen er grunnen til at mange finske barn har begynt å spille fotball.

– Litmanen, Hyypiä og resten av den gylne generasjonen klarte det ikke helt, men de inspirerte den neste generasjonen, som endelig greide det. Vår oppsiktsvekkende prestasjon hører like mye til dem som den gjør til oss, skrev Sparv i en blogg før EM-start.

Slik har Litmanen inspirert en generasjon. Og gitt hockeynasjonen Finland et håp om å sjokkere i fotball-EM.

